Lennestadt: Junge (10) bei Unfall mit Fahrrädern verletzt

Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike in Lennestadt-Oberelspe gegen eine 10 Jahre alten Radfahrer.

Lennestadt. Ein E-Bike-Fahrer (73) und ein Radfahrer (10) stießen in Lennestadt-Oberelspe zusammen und stürzten. Beide mussten ins Krankenhaus.

Ein zehn Jahre alter Radfahrer und ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer sind am Sonntag in Oberelspe zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Der 73-Jährige war gegen 12 Uhr auf der Mescheder Straße in Richtung Oedingen unterwegs, als er von dem Zehnjährigen, der aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, überrascht wurde. Der E-Bike-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, berichtet die Kreispolizeibehörde Olpe. Der Zusammenstoß ließ sich aber nicht mehr verhindern.

Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Da auch der Junge später über Schmerzen im Handgelenk klagte, suchte dieser mit seiner Mutter das Krankenhaus auf, das er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.