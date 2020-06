Lennestadt: Junge (13) fährt mit E-Bike gegen Laterne

Lennestadt. Polizisten entdeckten den schwer verletzten Jungen bei einer Streife in Lennestadt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Siegener Klinik.

Bei einer Streifenfahrt entdeckten Polizisten am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einen verletzten 13-Jährigen in der Grubenstraße in Lennestadt.

Der Junge war kurze Zeit vorher offenbar mit einem E-Bike die Straße auf dem Gehweg bergauf und gegen eine Laterne gefahren. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Krankenwagen nach Siegen gebracht.

Angaben zu dem entstandenen Sachschaden liegen laut Angaben der Polizei nicht vor.