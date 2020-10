Lennestadt: Junger Fahrer schleudert mit Auto auf Weide

Lennestadt. Zum Glück nur Sachschaden ist nach einem Unfall in Lennestadt zu beklagen. Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Wagen ins Rutschen.

Erst auf einer Rinderweide ist ein Auto bei einem Unfall am Mittwoch zwischen Halberbracht und Stöppel zu Stehen gekommen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen in Richtung Halberbracht unterwegs, als er gegen 23.20 Uhr nach eigenen Angaben in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. So berichtet es die Polizei Olpe am Donnerstag.

Das Fahrzeug durchbrach einen Gitterzaun und beschädigte einbetonierte Zaunpfähle, bevor es zwischen den Rindern auf der Weide zum Stehen kam. Die Mitteilung über den Unfall erfolgte durch die BMW-Notrufzentrale in München.

Der 18-Jährige und seine Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber noch in der Nacht wieder verlassen konnten. Der Schaden am Fahrzeug liegt nach Polizeiangaben im hohen vierstelligen Bereich. Die Löschgruppe Halberbracht wurde wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe angefordert.