Lennestadt: Kartoffelmarkt in Grevenbrück fällt wieder aus

Der Kartoffelmarkt am Bahnhofsplatz und in der Kölner Straße in Grevenbrück zieht viele interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Leider muss die Veranstaltung wegen der Coronasituation auch in diesem Jahr ausfallen.

Grevenbrück. Unsichere Coronalage und gesetzliche Auflagen lassen offene Freiluftveranstaltung am zweiten September-Wochenende nicht zu.

Der traditionelle Kartoffelmarkt in Grevenbrück, der traditionell am zweiten Wochenende im September terminiert ist, muss erneut ausfallen. Noch im Sommer hatte der IGEL-Vorstand erklärt, aufgrund der damaligen Pandemielage zunächst an den Markt-Planungen festhalten zu wollen. „Aktuelle gesetzliche Auflagen und die zunehmend unsicherere Coronasituation ließen uns leider keine andere Wahl“, so der Vorstand. „Wir haben uns mit der Absage sehr schwer getan. Aber Aussteller und Organisatoren brauchen Planungssicherheit.“

Die aktuelle Coronaschutzverordnung war erst am 17. August veröffentlicht worden. Demnach sind Veranstaltungen bis zu 2500 Teilnehmern ohne Maskenpflicht und ohne 3G zwar möglich. Allerdings wäre allein schon die Kontrolle der Teilnehmerzahl in Grevenbrück kaum möglich gewesen.

Der Kartoffelmarkt in Grevenbrück bietet Gewerbetreibenden und Einzelhändlern eine wichtige Plattform, einem breiten Publikum ihre Warenangebote und Dienstleistungen zu präsentieren. „Es ist bitter, dass wir erneut auf dieses Highlight verzichten müssen“, so der Vorstand weiter. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass die Pandemie bis zum nächsten Jahr endlich im Griff ist und die beliebte Veranstaltung in 2022 wieder in der gewohnten Form stattfinden kann.

Längere Öffnungszeiten

Immerhin planen einige IGEL-Mitglieder bzw. Einzelhändler im Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“, ihre Geschäfte auch ohne Kartoffelmarkt am Samstag, 11. September, länger zu öffnen. Außerdem können sich „Heimatshopper“ an diesem Tag auf besondere Verkaufsaktionen freuen.

Der IGEL-Vorstand blickt bereits nach vorn. Ein Kinderflohmarkt und weitere Aktionen sollen vom 22. bis 24. Oktober stattfinden, wenn die zweite Auflage des Events „Lennestadt leuchtet“ über die Bühne gehen soll. Dies im Wahrsten des Wortes, denn auch das Gelände des Elspe-Festivals soll an diesem Wochenende in den Abendstunden illuminiert werden, was sicherlich zu einem optischen Höhepunkt der stadtweiten Veranstaltung werden wird.

Der Kinderflohmarkt ist dann für Sonntag, 24. Oktober, auf dem Festival-Gelände geplant.

„Es gab sehr viel Interesse und bereits eine Reihe von Anmeldungen zum Flohmarkt. Wir möchten die Kinder nicht enttäuschen und planen, die Aktion in einer Location, bei der die 3Gs besser kontrollierbar sind als bei einem Straßenmarkt, nachzuholen“, so der Vorstand.

Und weiter: „Wir freuen uns sehr, mit dem Elspe-Festival einen Partner gefunden zu haben, der die Aktion unterstützt und mit eigenen Aktionen weiter aufwertet“. Zusätzliche Attraktivität seitens der IGEL soll u.a. mit Live-Musik und dem Einsatz eines Impfbusses für kurzfristig entschlossene Impfwillige geschaffen werden.

Impfaktion für guten Zweck

Die IGEL beteiligt sich an einer gemeinsamen Aktion der Volksbanken Bigge-Lenne e.G. und Olpe-Wenden-Drolshagen e.G. Beim Wettbewerb „Verein-t geimpft“ gibt es ein Preisgeld für denjenigen, der am meisten Mitglieder und Andere zu einer Impfung motivieren kann.

+++ Lesen Sie auch: Veischeder Sonnenpfad wird zehn Jahre alt +++

Geldpreise von bis zu 1500 Euro sind für die „aktivsten“ Vereine ausgeschrieben. Sollte die IGEL einen dieser Preise gewinnen, hat der Vorstand beschlossen, den Betrag für einen „Guten Zweck“ in voller Höhe zu spenden.

Teilnahmewillige werden gebeten, sich bis Freitag, 10. September, per Online-Kontaktformular unter www.igel-lennestadt.de „Aktuelle Veranstaltungen“ oder via E-Mail „info@igel-lennestadt.de“ zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe