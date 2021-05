Lennestadt-Kirchveischede: Frau schleudert gegen Gartenmauer

Lennestadt. Zum Glück verletzt sich eine 44-Jährige bei dem Unfall am Samstag nur leicht. Die B 55 war in Kirchveischede für einige Minuten gesperrt.

Zum Glück halbwegs glimpflich endete ein Unfall am Samstagnachmittag für eine 44-Jährige in Lennestadt-Kirchveischede. Die Smart-Fahrerin mit OE-Kennzeichen war auf regennasser Fahrbahn auf der B 55 aus Oberveischede kommend unterwegs in Richtung Bilstein. In einer scharfen Linkskurve in der Ortsmitte von Kirchveischede, auf Höhe der Kirche, geriet die Frau aus bislang noch ungeklärten Gründe ins Schleudern.

Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und krachte gegen eine Gartenmauer. Durch den Aufprall kippte ihr Smart auf die Seite und blieb so liegen. Die 44-Jährige, die sich nur leichte Verletzungen zuzog, wurde von einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit den Löschgruppen aus Grevenbrück und Bilstein am Unfallort. Die Bundesstraße war für rund 45 Minuten gesperrt.

