Lennestadt: Kita-Einweihung mit einjähriger Verspätung

Grevenbrück. Der St. Nikolaus Kindergarten in Grevenbrück wurde 2021 groß umgebaut. Erst jetzt findet die Einweihung statt, das hat seinen Grund.

Der Coronakrise sind in den letzten beiden Jahren viele Einweihungsfeiern zum Opfer gefallen. Wegen der Kontaktbeschränkungen waren diese Veranstaltungen nicht möglich. Betroffen davon war auch das Familienzentrum bzw. der Kindergarten St. Nikolaus in Grevenbrück, denn in der Lomke, direkt neben Ehrenmal und neuer Vogelstange, wurde schon im Frühjahr 2021 Jahres fleißig gewerkelt und gebaut. Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, soll die Einweihung - zumindest inoffiziell - mit einem Tag der Offenen Tür nun nachgeholt werden.

Dann können sich Eltern, Großeltern und alle Interessierten ein Bild davon machen, dass die Umstrukturierung des katholischen Kindergartens unter dem Dach der Kita gGmbH Siegerland-Südsauerland gelungen ist und der Einrichtung richtig gut getan hat. Durch die Reduzierung von vier auf drei Gruppen verfügen jetzt alle Gruppen, die „Bären“, „Hasen“ und „Käfer“, über helle und großzügige Nebenräume und insgesamt Platz satt auf einer Ebene.

Hier können die insgesamt 65 Kinder von 2 bis 6 Jahren nach Herzenslust spielen. Die Räume sind aber auch für die therapeutische Arbeit und Förderung geeignet.

„Das Raumprogramm entsprach einfach nicht mehr dem Standard“, erklärt Christiane Schauerte, stellvertretende Leitern und eine der 15 Erzieherinnen der Kita. Ein Juwel ist der große Außenspielbereich, der bei den Kindern besonders beliebt ist. Bei nahezu jedem Wetter schwärmt die kleine „Gummistiefel-Armee“ aus, um die Sandkästen und Spielgeräte in Beschlag zu nehmen oder auf kleinere Bäume zu klettern.

Platz satt um zu spielen uns sich richtig auszutoben hat der große Außenbereich des St. Nikolaus-Kindergartens in Grevenbrück. Foto: Privat / WP

Doch nicht nur dort ist reichlich Bewegung. Der Kindergarten ist als „Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte“ zertifiziert. Bewegungsbaustelle, Waldparcours oder Sport in der Natur gehören zum Standardprogramm. Bei schlechtem Wetter bieten aber auch der neue Bauraum, wo die Kids mit Holzmaterialien bauen und konstruieren können, ein Medienraum, der Forscher- und Experimentierraum oder der Rollenspielraum genug Abwechslung, damit es den Kleinen auf keinen Fall langweilig wird.

Gerade das Rollenspiel, bei dem für die teilnehmenden Kinder Sprechsituationen geschaffen werden, um so die Sprache anzuregen, ist ein wesentlicher Pfeiler der Sprachförderung im Familienzentrum St. Nikolaus. Der Kindergarten gilt als anerkannte „Sprach-Kita“, gefördert vom Bundesfamilienministerium, und beschäftigt eine zusätzliche Sprachförderkraft.

Zurück zu den Räumen, die den Kindern „fast“ alle Freiheiten bieten. „Wir arbeiten teiloffen, das heißt, die Kinder können sich selber aussuchen, wo sie spielen möchten“, erklärt Christiane Schauerte. So vermischen sich Bären, Hasen und Käfer täglich aufs Neue, die stringente Gruppentrennung ist dann aufgehoben. Im Zuge des Umbaus wurden auch die Sanitärräume, Schlafräume und die Küche,in der täglich 42 Mittagessen für die Kinder mit Übermittagsbetreuung frisch zubereitet werden, auf den neuesten Stand gebracht. Ausziehbare Podeste sorgen in der Küche dafür, dass die Kleinen sogar mitkochen und -bruzzeln können. Dies alles und noch mehr können sich die Besucher am Tag der Offenen Tür am Sonntag, 16. Oktober, ab 14 Uhr in Ruhe anschauen - das ohne jegliche Coronabeschränkungen.

Infos:

Der Tag der Offenen Tür in der Kita St. Nikolaus, Am Ehrenmal 1, in Grevenbrück beginnt am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr mit einem religiösen Impuls und endet gegen 17 Uhr.

Neben verschiedenen Aktionen wie Kinderschminken, Experimentieren im Forscherraum, Bastel- und Kreativangeboten für die Kleinen sind für alle Gäste Getränke, Waffeln und Kuchen im Angebot.

An diesem Tag sind auch Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2023/2024 möglich.

Die Kita verfügt über zwei Gruppen für Kinder von 2 bis 6 Jahren und eine Gruppe für 3- bis 6-Jährige. Der pädagogische Schwerpunkt liegt auf inklusiver Betreuung und Bildung sowie stärkenorientierter Förderung.

Infos: E-Mail: st-nikolaus-grevenbrueck@kath-kitas-olpe.de, Tel. 02721/3481.

