Lennestadt: Kölner „Erzbischof der Armen“ spricht im Rathaus

Lennestadt. Der Festredner für die Bürgerbegegnung 2023 im Rathaus Lennestadt steht fest. Die Zuhörer können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

Selten war die Bürgerbegegnung im Rathaus Lennestadt so emotional und beeindruckend wie in diesem Jahr, als - coronabedingt erst im Juni statt im Januar - Reiner Meutsch in seiner Festrede seine Projekte, u.a. „1000 Schulen für unsere Welt“ vorstellte. Der Festredner, den die Stadtverwaltung für die Bürgerbegegnung 2023 verpflichten konnte, dürfte dem aber kaum nachstehen. Franz Meurer, katholischer Priester in und aus Köln, dessen Herkunft schon sein lupenreiner Kölner Dialekt verrät, wird am Mittwoch, Mittwoch, 11. Januar, die Festrede halten.

Thematisch wird auch die Unterstützung für Menschen, den es nicht so gut geht, im Mittelpunkt geht. Der 71-Jährige wuchs in Köln-Mülheim auf, wurde 1978 zum Priester geweiht und ist seit 1992 Seelsorger der Kath. Kirchengemeinden St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Problemvierteln Vingst und Höhenberg. Seine seelsorgerische und soziale Arbeit hat Franz Meuer, mittlerweile bekannt aus Funk und Fernsehen, den Beinamen „Ghetto-Priester“ und „Erzbischof der Armen“ eingebracht.

Er initiierte viele Aktionen, von einer Kleiderkammer mit Essenausgabe über Ferienfreizeiten für Kinder bis hin zu Programmen für Arbeitslose, etc. „Mit seinen teils unkonventionellen Aktionen sorgt er immer wieder für Aufmerksamkeit“, heißt es in der Einladung. Als seine Kirche 1992 durch ein Erdbeben beschädigt wurde, setzte er durch, dass das Sockelgeschoss für soziale Nutzungen umgebaut wurde, für die Kleiderkammer, eine Lebensmittelausgabe und eine Gemeindewerkstatt. Direkt am Kirchenraum wurde ein Café und eine Kunstgalerie eingerichtet.

Franz Meurer ist erster „Alternativer Ehrenbürger“ seiner Heimatstadt und seit 2020 Träger des Verdienstordens des Landes NRW. Die Veranstaltung startet am Mittwoch, 11. Januar, um 18 Uhr im Rathaus. Neben der Festrede und der erneuten Verpflichtung des Stadtrates wird während der Veranstaltung auch der Heimatpreis verliehen.

