Lennestadt: Langenei bekommt neuen Wohnpark

Ganz schön schick: So sollen die neuen Häuser in Langenei aussehen.

Langenei. Mitten im Lennestädter Ort Langenei soll ein schmucker Wohnpark mit zehn Wohnungen entstehen, ein Investor macht´s möglich.

Es ist ein echtes Sahnestückchen in Langenei. Wenn alles gut geht, dann sollen schon im nächsten Jahr „Am Langeneier Park“, auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände zwischen B 236 (Fredeburger Straße) und Lenne bzw. Grabenstraße, vier moderne Wohnhäuser mit zehn Wohnungen entstehen. Keine Frage – ein großer Gewinn für den 730-Seelen-Ort.

+++ Lesen Sie auch: So verlief der Start des einzigen Weihnachtsmarktes im Kreis +++

Investor ist die Familie Kattenborn, die in Langenei an der B 236, also in Nachbarschaft des Bauareals, ein Möbelhaus betreibt. Die Idee, auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Wohnungen zu investieren, kam bei einer Ortsbegehung mit der Stadt Lennestadt. Stadtplanerin Sabine Hengstebeck sagte dabei, dass sich das Gelände für eine Bebauung eignen würde. Michael Kattenborn: „Ich dachte dann, bevor mir dort jemand irgendwas vor die Nase setzt, mache ich es selber“.

Vier Häuser statt Sechs-Familien-Haus

Er beauftragte das Kickenbacher Architekturbüro Krämer mit der Planung eines Sechs-Familien-Hauses und musste erst mal schlucken, als Planer Burkhardt Krämer seine Entwürfe vorlegte: Statt eines Mehrfamilienhauses sollen auf dem 4000 qm großen, ebenen Grundstück vier quadratische Einzelhäuser (10 mal 10 Meter Grundfläche) in lockerer Bauweise mit insgesamt zehn Wohnungen – 70 bis 90 Quadratmeter groß – entstehen. Zwei der Häuser mit je drei Geschossen werden über Brücken miteinander verbunden, dadurch kann ein zweiter Aufzug entfallen. Die beiden äußeren Häuser in dem Wohnpark sind zweigeschossig, dadurch wirkt das Ensemble nicht so massiv. Acht der zehn neuen Wohnungen sind barrierefrei, die Erdgeschosswohnungen bekommen eine Terrasse, die Obergeschosswohnungen Südbalkone Richtung Lenne.

Lagerhalle für Möbelhaus

Zusätzlich soll eine 10 mal 30 Meter große Halle für das Möbelhaus entstehen. „Keine Verkaufshalle, eine reine Lagerhalle ohne Publikumsverkehr, wir brauchen dringend mehr Platz“, so Michael Kattenborn. 600 Quadratmeter der gesamten Baufläche gehört Kattenborn bereits, die restliche Fläche ist noch im Besitz der Stadt. Bevor der gebürtige Langeneier, Mitglied in vielen Vereinen und 26 Jahre lang SGV-Vorsitzender, mit seinen Plänen an die Stadt herantrat, nahm er die örtlichen Stadtverordneten Ralf Zeitz (CDU) und Oliver Weber (SPD) mit ins Boot und erntete Zustimmung.

+++ Auch interessant: Brand zerstört Wohnhaus in Neu-Listernohl +++

Die Wohnungen – reine Mietwohnungen, keine Eigentumswohnungen – möchten Michael Kattenborn und seine Frau Heidi bevorzugt an Leute aus dem Ort vermieten. „Die Leute müssen im Ort wohnen bleiben können, das ist uns wichtig“, so Michael Kattenborn. Denn in Langenei fehlt es an Wohnraum und Bauplätzen. Viele Wohnungen befinden sich in Hanglagen und sind nicht barrierefrei. „Ältere Leute wollen vom Berg runter“, sagt Heidi Betz-Kattenborn.

Viel Zustimmung

Auch im Bauausschuss gab es breite Zustimmung. Brüggemann (CDU): „Das würde Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen. Kaiser (Grüne): „Gelungenes Konzept“. Bürgermeister Puspas: „Genau das, was wir brauchen, barrierefreie Wohnungen für Bürger aus dem Ort mit einem Investor aus dem Ort und gleichzeitig eine Zukunftsperspektive für das Möbelhaus.“ Seitdem der Wohnpark die Runde macht, klingelt bei Kattenborns oft das Telefon. Interessenten gibt es genug.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe