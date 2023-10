Lennestadt: Lautsprecher im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Altenhundem. Diebe brechen in Altenhundem einen Pkw-Anhänger auf und stehlen teure Teile einer Musikanlage.

Unbekannte Täter haben aus einem Fahrzeuganhänger, der in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem geparkt war, mehrere Lautsprecher sowie entsprechendes Zubehör für eine Musikanlage gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (10. Oktober), 15 Uhr, und Freitag (13. Oktober), 11 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand knackten die Diebe das Vorhängeschloss eines Kraftfahrzeuganhängers und verschafften sich so Zutritt zum Laderaum.

Insgesamt wurden sechs Lautsprecher der Marke „Nexo“, Modell „PS 15“ im Wert von je 1.500 Euro sowie diverse Kabel für die Musikanlage im Wert von 500 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02671-9269-0 entgegen.

