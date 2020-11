Lennestadt: Letzte Fahrt von SAM durch Altenhundem

Pünktlich um 15.45 Uhr rollte SAM am Freitag auf dem Marktplatz los zu seiner letzten Fahrt in Altenhundem. Vier Monate war der voll automatisierte Kleinbus die Strecke gefahren über die Helmut-Kumpf-Straße, den Parkplatz an der Sauerlandhalle bis hin zum St. Georg Haus in der Straße „Lennewiese“.

Günter Padt, Geschäftsführer des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS), war zufrieden mit der zweiten Testphase nach dem ersten Einsatz in Drolshagen. Man habe wichtige Erkenntnisse gewonnen, wenn gleich der Linienbetrieb in der Coronazeit nicht einfach gewesen sei, da der Bus nicht voll besetzt werden konnte.

Regelmäßig genutzt worden sei das selbstfahrende Gefährt von den Bewohnern des Seniorenzentrums St. Georg, wo es direkt vor der Tür hielt. Allerdings sei die Resonanz nach einem einwöchigen Getriebeschaden im Oktober geringer geworden: „Es ist wichtig, dass der immer fährt. Bei Ausfällen wird man nervös.“

Günter Padt hätte sich in der Testphase in Altenhundem mehr Rücksicht anderer Verkehrsteilnehmer für SAM gewünscht: „Was es da an Parkverstößen und Überholvorgängen gab, war schon Wahnsinn. Das war heftig.“ Auch das absolute Halteverbot vor der Sparkasse schien manche Verkehrsteilnehmer nicht zu interessieren. „Wenn ein Hindernis auftaucht, kann SAM nicht mehr automatisch fahren. Dann geht die Meldung an den Operator“, so Padt. Dieser musste dann eingreifen und das Gefährt manuell steuern. Für die Testphase war das natürlich alles andere als passend.