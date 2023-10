„Lennestadt leuchtet“: das Programm im Überblick

Lennestadt. An 16 Orten in Lennestadt sorgt am Wochenende 13. bis 15. Oktober besonderes Licht für Herbststimmung und umrahmt viele Veranstaltungen.

Neun Ortsteile der Stadt Lennestadt beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion „Lennestadt leuchtet“, unter anderem werden die Burg Bilstein, der Aussichtsturm auf der Hohen Bracht und das „TalVital“ in Saalhausen illuminiert. Dazu hat der veranstaltende Verein „Stadtmarketing Lennestadt“ ein buntes Programm zusammengestellt, gipfelnd am Sonntag. 15. Oktober, an dem ein Herbstmarkt in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag angeboten wird. Das Café/Restaurant auf der Hohen Bracht lockt mit einem herbstlichen „Lennestadt leuchtet“-Menü an den Aussichtsturm. In Bilstein lädt die Dorfgemeinschaft an den Pavillon in „Brills Garten“ ein. In Grevenbrück wird der Bahnhof beleuchtet und der Heimatverein serviert an der historischen Scheune Bratwürstchen und Getränke. Der Dorf- und Heimatverein Kirchveischede lädt in der Ortsmitte zum gemütlichen Beisammensein inmitten der beleuchteten Fachwerkhäuser. Insgesamt werden an 16 Stellen im Stadtgebiet Strahler installiert – übrigens allesamt in energiesparender LED-Technik.

+++ Lesen Sie auch: Elsper Schützen bewerben sich fürs Bundesschützenfest +++

Auch in Oedingen, Oberelspe und Altenvalbert leuchtet es und die Dorfgemeinschaften laden zum Verweilen ein bei Getränken und Würstchen vom Grill. In Saalhausen lockt das „TalVital“ mit Illuminationen – ein Spaziergang durch den Park und entlang der alten Fachwerkhäuser soll zu einem wahren Augenschmaus werden. Bäume und Sträucher leuchten in den schönsten Farben und sorgen für eine romantische Atmosphäre. Dazu gibt es am Samstagabend Live-Musik sowie kühle und heiße Getränke, darunter Glühwein, dazu Leckeres vom Grill und knusprige Reibekuchen. In Meggen gibt es rund um den Siciliaschacht und die „Sauerland-Pyramiden“ etwas zu sehen und zu erleben – mit Speisen, Getränken und einer kleinen Bühne. Und bei einem Spaziergang durch den Ort können die Besucher noch mehr entdecken. Eine große Action- und Feuershow ist am Samstag ab 19 und ab 21.45 Uhr im „TalVital“ in Saalhausen sowie am 20.30 Uhr am Siciliaschacht zu sehen, am Sonntag ab 19 Uhr am Siciliaschacht sowie ab 20.30 Uhr im „TalVital“.

Auch der Zentralort Altenhundem ist mit dabei, hier strahlt der Bahnhof in ungewohnten Farben und Mustern – und zeitgleich werden die Besucher zum Schlemmen verführt, beim „Cheatday-Festival“ auf dem Rathausplatz. „Cheatday“ heißt auf Deutsch „Schummeltag“, und darunter versteht man in Diätzeiten einen Tag, an dem hemmungslos gegen alle Einschränkungen verstoßen werden darf. Daher darf an diesem Wochenende in Lennestadt geschlemmt werden. Die teilnehmenden Foodtrucks und Stände bieten eine breite Palette von Leckereien an. Die Besucher können sich von Köstlichkeiten aus aller Welt verführen lassen. Für die Kinder gibt es zudem eine kindgerechte Animation, für die Erwachsenen eine musikalische Untermalung mit Live-Musik. Der Streetfood-Markt bietet Raum zum Genießen, mit Tischen, Bänken und Stehtischen. Geöffnet sind die Angebote des „Cheatday“ am Freitag, 13. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 14. Oktober, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, von 12 bis 20 Uhr.

Maskottchen "Lenni" mit Simone Tesche-Klenz und Steffen Baumhoff vom Stadtmarketing Lennestadt. Foto: Stadt Lennestadt

„Lenni“, das Maskottchen des „Schatzes im Sauerland“, ist derzeit im Einsatz, um vor allem Kinder auf zwei Aktionen beim Wochenende „Lennestadt leuchtet“ vom 13. bis zum 15. Oktober aufmerksam zu machen: Ab sofort kann der Lennestädter Nachwuchs sich im zentralen Info-Punkt „WieWoWatt in Lennestadt“ im Altenhundemer Bahnhof eines von über 1000 Laternenbastelsets kostenlos abholen. Anschließend können die Kinder die fertigen Wassertropfen-Laternen dort auch wieder abgeben, wo sie ausgestellt werden. Auch ganze Kindergärten können sich dort melden. Unter allen fleißigen Laternen-Bastlern werden wertvolle Preise verlost.

Eine weitere Aktion bei „Lennestadt leuchtet“: An fünf der 16 Orte (Altenhundem – Thomas-Morus-Platz, Grevenbrück – Scheune Heimatverein, Meggen – Siciliaschacht, Hohe Bracht, Saalhausen – „TalVital“) können die Kinder Stempelstellen suchen und auf einer Sammelkarte einen Stempelabdruck holen. Wer mindestens drei Stempel gesammelt hat, kann die Karte im „WieWoWatt“ abgeben. Hier winken im Rahmen einer Verlosung wertvolle Geschenkschatzkarten.

Der Herbstmarkt läuft am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in Altenhundem, dazu haben ab 13 Uhr die Geschäfte geöffnet. Ab 14 und ab 16 Uhr werden auf dem Marktplatz Modenschauen gezeigt.

Weitere Infos zu allen Aktionen rund um „Lennestadt leuchtet“ gibt es unter www.stadtmarketing-lennestadt.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe