Lennestadt leuchtet… - diesmal noch heller und interessanter

In vielen Orten gibt es besondere Licht-Installationen, nicht nur Gebäude leuchten, sondern auch Menschen wie hier in Saalhausen.

Lennestadt. An drei Tagen wird die Stadt an der Lenne in vielen Ortsteilen bunt illuminiert - dazu kommt ein sehenswertes Liveact-Programm.

„Lennestadt leuchtet…“, als die Stadt im letzten Jahr zum ersten Mal diese Veranstaltung ins Leben rief, konnten viele nicht viel damit anfangen. Als dann viele Gebäude und Plätze professionell illuminiert in einem völlig anderen Licht erschienen, gab es viel Applaus für diese Idee aus dem Rathaus. Nun gibt es am letzten Herbstferien-Wochenende, vom 22. bis 24. Oktober, eine Neuauflage: Lennestadt leuchtet wieder.

Der Clou dabei: Nicht nur in den großen Orten wird etwas angeboten. Illuminierte Gebäude und Plätze gibt es diesmal in Milchenbach, Kirchveischede, Elspe, Bilstein, Altenhundem, Grevenbrück, Meggen und Saalhausen.

Während die Einzelhändler in Altenhundem am Freitag, 22. Oktober, mit kleinen leuchtenden Überraschungen zum Late-Night-Shopping einladen, sollen in den umliegenden Orten kleinere „Licht-Feste“ entstehen. So spielt beispielsweise der Musikverein Bilstein am Samstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr live in der Bilsteiner Dorfmitte und in der Kirchveischeder Röthe vor dem dortigen Fachwerkensemble auf.

Gesponsert wird das Ganze durch das Land NRW. Dank dieser finanziellen Mittel und der Unterstützung zahlreicher Sponsoren gibt es einiges zu entdecken. Organisator Clemens Lüdtke: „Die Art und Weise ist einzigartig in unserer Region. Einer der Höhepunkte wird sicherlich die Lichttechnik und das Programm am Förderturm des Sicialiaschachtes in Meggen sein.“

Zu Gast in Meggen ist am Samstag und Sonntag das preisgekrönte Straßentheater TukkersConnexion aus Rotterdam mit seinem Programm „Turn up“, eine Improvisation in Bild, Bewegung und Effekte. In einer Konstruktion aus Rädern, Kabeln und Flaschenzügen bewegen sich drei Figuren bzw. Kumpels, verschmelzen pantomimisch oder in Zeitlupe mit Arbeitsmaterial, symbolisieren Arbeit, Freude und Kraft des gemeinsamen Schaffens. Das Programm passt perfekt zum historischen Meggener Bergbauensemble am Siciliaschacht und wird durch die bunte Illuminierung zusätzlich ein besonderer Hingucker.

Das Straßentheater TukkersConnexion spielt drei Mal täglich am Siciliaschacht in Meggen. Foto: Privat / WP

Weitere Sonderaktionen gibt es mit der Installation „Lebende Figuren“ am Freitag im GartenCenter Kremer, dem Projekt „Laternenvolk“ auf dem Marktplatz in Altenhundem und fantastischen Lichtbilder mit dem Titel „Die Beleuchter“ im TalVital in Saalhausen.

In Saalhausen gibt es Nachwächterführungen am Samstag um 18 und 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr (Anmeldung bis 20. Oktober unter 02723/78502), im Elsper Saloon ertönt Live-Musik (zugunsten der Flutopfer) und Malerei am Samstagabend und am Sonntag locken Kinderflohmarkt und Familienprogramm. Der Galileopark öffnet unter dem Motto „Nachts im Museum“ freitags und Samstag bis 20 Uhr.

