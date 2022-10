„Lennestadt leuchtet“: Schöner Lichterzauber mit LED-Lampen

Lennestadt. Am Samstagabend lockte „Lennestadt leuchtet“ wieder etliche Menschen in die Orte - dieses Jahr allerdings in der Energiespar-Variante.

Stadtmarketingverein und Stadt Lennestadt veranstalteten am Wochenende zum dritten Mal besondere Abende. Unter dem Titel „Lennestadt leuchtet“ wurden Lennestädter Sehenswürdigkeiten in ein spezielles Licht getaucht. Eindrucksvoll illuminiert wurden so die Burg Bilstein, der Sicilia-Schacht Meggen, das TalVITAL Saalhausen und vielen anderen Orten, gepaart mit Straßenaktionen professioneller Künstler. Diese Events luden zum Verweilen an den einzelnen Orten ein und viele nutzen die Gelegenheit um eine Rundreise zu den Angeboten zu machen.

2020 fand „Lennestadt leuchtet“ zum ersten Mal statt. In den Coronazeiten, wo alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, sollte so ein Event stattfinden, das die Menschen auch unter den Coronaauflagen besuchen konnten. Die Resonanz war enorm. Hunderte von Besuchern kamen und erfreuten sich an den Lichtspielen.

Stadtmarketing setzt ein Zeichen

In diesem Jahr stand aber nicht die Pandemie im Vordergrund, sondern die Frage, ob die Veranstaltung in Zeiten von hohen Energiepreisen und Appellen an die Bürger, Strom zu sparen, überhaupt stattfinden sollte. Doch wie auch schon zu Pandemiezeiten, wollte das Stadtmarketing ein Zeichen setzten. Die komplette Beleuchtung erfolgte daher über LEDs und die Sehenswürdigkeiten wurden nur an zwei anstatt an drei Tagen in der Zeit von 18 bis 22 Uhr angestrahlt. Die Energiekosten waren somit im kleinen dreistelligen Bereich. Zwei Tage war dann allerdings auch das Minimum um alle 14 Orte, die sich an der Aktion beteiligen, zu genießen und zu erleben.

Zahlreiche Gebäude und Orte wurden bei Lennestadt leuchtet illuminiert. Foto: Barbara Sander-Graetz

Neben Altenhundem, Saalhausen und Meggen beteiligten sich Kirchveischede, Bilstein, Oberelspe, Altenvalbert, Sporke und Oedingen mit eigenen Aktionen an „Lennestadt leuchtet“. Hinzukam ein an einzelnen Orten ein besonders Rahmenprogramm. Allein im TalVital-Park in Saalhausen gab es nicht nur eine Nachtwächterführung, sondern auch ein Konzert mit „Anyway“ im Kurpark. Eine Licht- und Feuershow von René Albert setzte einen weiteren Höhepunkt in dem Kurort.

Applaus für René Albert

René Albert hatte zuvor, schon nach Einbruch der Dunkelheit, mit seiner Show das Publikum am Sicilia-Schacht in Meggen in seinen Bann gezogen. Trotz des ein oder anderen Regentropfen bekam er viel Applaus für seine Show mit Feuer und Licht. Obwohl das Elspe Festival in der Liste der illuminierten Orte aufgeführt worden war, suchten die Besucher hier am Samstagabend den Lichtzauber vergebens.

Zahlreiche Gebäude und Orte wurden bei Lennestadt leuchtet illuminiert. Foto: Barbara Sander-Graetz

Allerdings sorgte das Kreisjugendblasorchester in der Showhalle des Elspe Festivals für ein musikalisches Glanzlichter. Unter der Leitung des Dirigenten Dominik Wagner präsentierte das Auswahlorchester mit den rund 60 jugendlichen Musiker im Alter zwischen 12 und 27 Jahren aus den Musikvereinen im Kreis Olpe Orchesterstücken der Höchststufe. Parallel dazu gab es an allen drei Tagen ein Cheatday Street-Food-Festival auf dem Rathausplatz in Altenhundem. Abgerundet wurde das Wochenende mit dem Herbstmarkt und verkaufsoffenen Geschäften am Sonntag in Altenhundem.

