„Lennestadt leuchtet“: So bunt erstrahlen die Dörfer

Lennestadt. „Lennestadt leuchtet“ entwickelte sich am Wochenende zu einem echten Besuchermagneten. Klicken Sie sich durch die schönsten Fotos.

In einem besonderen Licht stand am Wochenende das Stadtgebiet Lennestadt. Unter dem Motto „Lennestadt leuchtet“ wurden an drei Tagen zahlreiche Lennestädter Sehenswürdigkeiten und Landschaften durch Illuminationen effektvoll in Szene gesetzt.

An 16 Standorten, von Altenhundem bis Grevenbrück, von Bilstein bis Elspe, von der Hohen Bracht bis zum Galileo-Park in Meggen, überall zeigten Lichtkünstler, was mit Licht alles möglich ist. Die in Szene gesetzten Orte entwickelten sich zu echten Besuchermagneten. Am Freitag kam das Late-Night-Shopping hinzu, was besonders in Altenhundem für eine gut besuchte Innenstadt sorgte.

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Lennestadt leuchtet in bunten Farben Saalhausen TalVITAL Park Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Grevenbrück alte Feuerwehrturm Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Grevenbrück Museum Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Hohe Bracht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Bilstein, Burg und Dorfmitte Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Kirchveischede Fachwerkhäuser Ortsmitte Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Elspe Gellestatt Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Sicilia Schacht Meggen Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Galileo Park Meggen Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Volksbank Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Kirche Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Bahnhof Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Galileo Park Meggen Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet in bunten Farben Kultur und EssBahnhof Grevenbrück Foto: Barbara Sander-Graetz

Zahlreiche Besucher nutzten die Abende auch zu einer Rundfahrt durch das Stadtgebiet, um ein Selfie vor den illuminierten Orten zu machen oder um sich einfach an dem bunten Schauspiel zu erfreuen.

Besonders der Galileo-Park und der Sicilia-Schacht in Meggen hatte eine große Strahlkraft weit über Meggen hinaus. Gleichzeitig bot sich für die Besucher ein einmaliger Blick über das nächtliche Meggen und Maumke.

Am Samstagabend erwies sich in Saalhausen der TalVITAL-Park als ein echter Besuchermagnet. Zahlreiche abendliche Spaziergänger bewunderten besonders die Bäume, die in ein fantasievolles Farben- und Lichtspiel gesetzt worden waren. Hinzu kamen angestrahlte Fachwerkhäuser im Ortskern. Die bunten Kugeln auf der Lenne, die ihr Licht immer wieder wechselten, waren dabei besonders beliebte Bildmotive.

Durch die Illuminierung erfolgte eine besondere Wirkung und Wahrnehmung der Gebäude und Landschaften und ließ Lennestadt in einem guten Licht dastehen.