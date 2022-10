„Lennestadt leuchtet...“ soll nur 130 Euro an Strom kosten

Lennestadt. 14 Orte in Lennestadt werden bunt angestrahlt, dazu gibt es am 15. und 16. Oktober Livemusik und Lichtshows - trotz Energiekrise.

Es bleibt dabei, am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, werden 15 Sehenswürdigkeiten bzw. Gebäude in Lennestadt zwischen 18 und 22 Uhr in buntem Licht erstrahlen. Dann heißt es zum dritten Mal „Lennestadt leuchtet...“, diesmal gepaart mit einem großem Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann.

Der Stadtmarketing-Verein stellte am Dienstag die verschiedenen Einzelveranstaltungen im Detail vor, aber natürlich ging es auch um die Frage, ob Lennestadt in der momentanen Energiekrise überhaupt leuchten sollte, weil Energiesparen erste Bürgerpflicht ist. „Ja“ , wiederholte Vorsitzender Steffen Baumhoff einmal mehr die Auffassung des Stadtmarketing-Vereins: „Es ist das richtige Zeichen.“ Außerdem würde LED-Technik eingesetzt.

„Wir kommen nicht mit 500-Watt-Strahlern daher“, so Baumhoff. Bürgermeister Tobias Puspas rechnete vor, dass bei einem Durchschnittsstrompreis von 0,33 Cent pro Kilowattstunde und einem Stromverbrauch von knapp 400 Kilowattstunden für die gesamte Veranstaltung „Lennestadt leuchtet...“ lediglich 130 Euro an Stromkosten anfallen würden. „Die Veranstaltung deshalb abzusagen, wäre fatal“, so Baumhoff. Denn bei keiner anderen Veranstaltung arbeiten so viele Akteure, Werbegemeinschaften, Vereine, Einzelhändler, Gastronomie, etc. stadtweit eng und erfolgreich zusammen wie bei „Lennestadt leuchtet...“.

Das Orgateam, Vertreter der Werbegemeinschaften sowie Bürgermeister Tobias Puspas (hinten links) und Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Lennestadt (hinten rechts). Foto: Volker Eberts

„Deshalb ist es ganz wichtig, daran festzuhalten, wir wollen das Event in die Fläche bringen und das öffentliche und gesellige Leben wieder ankurbeln. Es ist auch ein wichtiges Zeichen, dass wir mit den Schäden aus der Pandemie nicht weiterleben wollen“, so Bürgermeister Tobias Puspas.

Der Stadtmarketingverein habe keinerlei Überzeugungsarbeit leisten müssen, „alle Orte waren von Anfang an dabei“, so Steffen Baumhoff. Nur die St. Agatha-Kirche in Altenhundem, die schon seit Anfang September nicht mehr angestrahlt wird, soll auch am Leucht- Wochenende außen dunkel bleiben, ließ der Kirchenvorstand mitteilen. Drinnen lädt das Fleckenberger Sound-Projekt mit Solisten am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr zum Kirchenkonzert ein (Einlass: 16.30 Uhr).

Streetfood-Festival

Die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste können sich auf eine prall gefüllte Palette von Einzelevents freuen: In Altenhundem startet das Wochenende bereits am Freitag, 14. Oktober, mit einem Streetfood-Festival am Rathaus. Hier kann am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geschlemmt werden, dazu gibt es Livemusik und eine Hüpfburg. Am Sonntag, 15. Oktober, lädt der Aktionsring zum Herbstmarkt mit zwei Modenschauen ein, von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte zudem verkaufsoffen.

Im TalVital in Saalhausen und am Siciliaschacht in Meggen bieten zwei Licht- und Feuershows ein besonderes Spektakel. René Albert startet seine Show am Samstag um 15 und 19 Uhr in Meggen und um 20.45 Uhr in Saalhausen. Feuerkünstler Lemmi aus Köln legt am Sonntag um 18.30 Uhr am Siciliaschacht und um 20 Uhr im TalVital los. Hier spielt von 18 bis 21 Uhr die Live-Band „Anyway LE“ Oldies und Rockklassiker im Kurpark.

Zum zweiten Mal ist auch das Elspe-Festival mit dabei. Das gesamte Gelände wird illuminiert. In der Festival-Halle spielt am Samstag, 15. Oktober, das Kreisjugendblasorchester ab 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) zum Jahreskonzert auf. Am Sonntag, 16. Oktober, startet um 11 Uhr im Saloon ein Frühschoppen mit Live-Musik („Anyway LE.“), gepaart mit einer Versteigerung eines Bildes, das Künstler Sami Geberemariam an dem Morgen live malen wird. Der Erlös ist für das Elisabeth-Hospiz bestimmt.

Karten für den Saloon gibt es kostenlos im Service-Büro „WieWoWatt“ in Altenhundem.

