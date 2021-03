Lennestadt: Linke fordert Maskenkäufe der Stadt zu prüfen

Lennestadt. Die Stadtverwaltung soll die Käufe von Schutzausrüstungen im Rathaus überprüfen, fordert Ratsmitglied Stefan Volpert (Linke).

Die Stadt Lennestadt soll ihre Vergaben für die Anschaffung für Masken, Luftfilter und andere Anschaffungen im Zusammenhang mit der Pandemie überprüfen, fordert der Stadtverordnete Stefan Volpert (DIE LINKE) in einer Anfrage an den Bürgermeister. Volpert will wissen, ob Ratsmitglieder mit Hinweisen oder anderen Aktionen Einfluss auf die Auftragsvergaben genommen haben.

Einen konkreten Verdacht dafür hat Volpert offenbar nicht. Er stützt seine Forderung auf mehrere bundesweite Ermittlungsverfahren gegen CDU-Politiker im Zusammenhang mit der Beschaffung von Schutzausrüstungen gegen das Corona-Virus. „Die Häufung der Fälle, jeweils unter Beteiligung von CDU-Mitgliedern, ist ja kein Zufall, sondern Ergebnis der CDU/CSU-Struktur und ihres Politikverständnisses“, so Stefan Volpert in einer Pressemitteilung. CDU/CSU fehle die notwendige Distanz zu wirtschaftlichen Interessen. Die kommunale Ebene sei zudem besonders korruptionsanfällig, darauf hätten bereits im Frühjahr 2020 sowohl Transparency International als auch die Staatengruppe gegen Korruption (Greco), ein Gremium des Europarats, hingewiesen.

+++ Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check +++

Volpert fragt, ob und welche Vergaberegeln in der Verwaltung der Stadt Lennestadt coronabedingt vereinfacht und verändert wurden und ob es Hinweise auf Parteispenden, Provisionszahlungen oder Sponsoring im Zusammenhang mit Corona-Aufträgen gibt. Der Bürgermeister soll die Anfrage nach der Geschäftsordnung des Rates zur Stadtverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch, 24. März, (18 Uhr, Sauerlandhalle) schriftlich beantworten.