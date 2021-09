Unfall Lennestadt: Lkw verliert Klärschlamm auf B 55 in Bilstein

Bilstein. Klärschlamm aus Paderborn landete am Dienstag auf der B 55 in der Ortschaft Bilstein. Ein Lkw hatte die Ladung nicht richtig gesichert.

Rund vier Kubikmeter getrockneter Klärschlamm auf der Bundesstraße 55 hat am Dienstagmittag für einen Einsatz für die Feuerwehr und den Landesbetrieb Straßen NRW gesorgt. Der Fahrer eines Lastwagen hatte rund 25 Kubikmeter Ladung in Paderborn aufgenommen. Auf der Bundesstraße 55 auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache die Klappe des Kippers geöffnet. Dadurch fiel während der Fahrt der Klärschlamm auf die Straße. Da der Fahrer dies schnell bemerkt hatte, stoppte er den Lkw. Weitere Mengen der Ladung fielen auf die Straße. Ein Pkw-Fahrer verständigte die Polizei. Die wiederum zog die Feuerwehr hinzu.

Die Feuerwehr leitet den Verkehr über die halbseitig gesperrt Straße „Freiheit“ (B 55) in Bilstein. Foto: Kai Osthoff / WP

Mit dem Stichwort „TH 1“ (Technische Hilfeleistung) rückten Einsatzkräfte aus Grevenbrück und Bilstein an und reinigten bereits einen kleinen Teil und sperrten die Gefahrenstelle ab. Außerdem übernahmen sie die Verkehrsführung und leiteten die weiteren Verkehrsteilnehmer einspurig an dem Klärschlamm vorbei. Mitarbeiter vom Landesbetrieb Straßen NRW rollten mit einem Radlader an und luden die verlorene Ladung wieder auf den Lastwagen, der anschließend seine Fahrt nach Hürth fortsetzen konnte.

