Lennestadt: „Mein Lokal, dein Lokal“ aus dem EssBahnhof

Der EssBahnhof in Grevenbrück steht im Mittelpunkt der Folge von „Mein Lokal, dein Lokal“ am Mittwoch.

Grevenbrück. Metzger und Koch Michael Knoche (57) macht mit bei „Mein Lokal, dein Lokal“. Am Mittwoch um 17.55 Uhr geht es los bei Kabel Eins.

„Nächster Halt: Lennestadt Grevenbrück! Direkt am Bahnhof gelegen, empfängt der gelernte Metzger und Koch Michael Knoche (57) den Profi Mike Süsser in seinem Restaurant EssBahnhof. Er ist Gastronom aus Leidenschaft und mit über 30 Jahren Gastro-Erfahrung bringt er ganz schön viel Expertise mit an den Tisch. Reicht das für den Wochensieg aus?“ So kündigt Kabel Eins auf der Homepage die Folge „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Mittwoch, 21. Oktober, um 17.55 Uhr an.

Weiter heißt es: „Das Restaurant Essbahnhof hat seinen Platz in Lennestadt im denkmalgeschützten Bahnhof von 1862. Einst ein Empfangsgebäude für Bahnfahrende und heute ein modernes, stilvoll eingerichtetes Lokal mit einer offenen Küche - open-cooking ist das Stichwort. Wer gerne zuschauen möchte, wie die frischen Speisen mit regionalen Zutaten zubereitet werden, kann das hier einfach machen. Das familiengeführte Restaurant serviert abwechslungsreiche Gerichte der gutbürgerlichen Küche. Zudem bietet die historische Location optimale Räumlichkeiten für Livemusik-Events, Hochzeiten oder Ähnliches.“

In einem kurzen Video auf der Homepage von Kabel Eins gewährt Michael Knoche (57) einen Einblick in seinen EssBahnhof. Hier werde die regionale, sauerländer, fleischlastige Küche serviert. „Vom Steak vom Holzkohlegrill bis zur geschmorten Rinderbacke querbeet gibt es bei uns alles“, sagt der Küchenchef und öffnet die Tür zur Küche. Dort bereitet er eine Potthucke zu: vegetarisch oder deftig, kräftig mit Mettwurst und Speck. Zu beiden Varianten gibt es Kräuterquark. Also, das kurze Video hat Appetit gemacht auf mehr: Am Mittwoch um 17.55 Uhr geht es los auf Kabel Eins.