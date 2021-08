Lennestadt: Ministerin verteilt „Geschenke“ an Bauherren

Lennestadt. Eine Löschgruppe, ein Dorf und acht Bauherren aus Lennestadt wurden am Montag von Heimatministerin Ina Scharrenbach mit Förderbescheiden bedacht.

Es gibt Anlässe, da werden Regierungsmitglieder alles andere als herzlich willkommen geheißen - zum Beispiel, wenn es um den Abbau von Arbeitsplätzen geht. Wenn NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach dagegen im Sauerland aufkreuzt, herrscht fast immer gute Laune und eitel Sonnenschein, denn die Ministerin hat fast immer nette „Geschenke“ dabei. So wie am Montagnachmittag in Oberelspe. Zehn Förderbescheide für Denkmalsanierungen und Dorferneuerung hatte Scharrenbach dabei.

Für die Übergabe an die Antragsteller hatte die Stadt bewusst die Pfarrkirche im Ort gewählt, denn direkt unterhalb der Kirche an der B 55 soll bald mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses der Löscheinheit Oberelspe begonnen werden. Die 250.000 Euro, die das Land zuschießt, ist der größte Einzelbetrag, der gestern übergeben wurde. „Der Neubau des Feuerwehrhauses wurde immer wieder geschoben“, so Bürgermeister Tobias Puspas, „bis es diese Superförderung durch das Land gab“. Ursprünglich hatte das Land ein Mini-Förderprogramm über drei Millionen Euro für die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern geplant.

28 statt drei Millionen Euro

„Wir haben das Programm dann noch ein bisschen aufgepeppt“, so Landtagsabgeordneter Jochen Ritter. Weil sich schnell herausstellte, dass das Geld bei weitem nicht reichen würde. Deshalb stellte das Land 28 Millionen Euro zur Verfügung. „Ich bin eine große Freundin der Feuerwehr und viele Feuerwehrgerätehäuser sind aus der Zeit gefallen“, so die Ministerin. Was auf die Doppelgarage der Oberelsper Feuerwehr an der Egge punktgenau zutrifft. Die Behausung entspricht schon lange nicht mehr den heutigen Maßstäben hinsichtlich Platzprogramm, Ausstattung etc. Immerhin verfügt die Löschgruppe über 25 Aktive, darunter auch drei Frauen.

Doch die Zeit des Mangels geht dem Ende zu. Schon vor geraumer Zeit hatte die Stadt zwei Nachbarhäuser an der Mescheder Straße (B 55) erworben. Eins wurde bereits abgerissen, der Abriss des zweiten Hauses soll in Kürze ausgeschrieben werden. Danach soll der Neubau bald starten. Puspas: „Ich gehe davon aus, dass wir hier in einem Jahr das neue Feuerwehrgerätehaus einweihen können.“ Das Investitonsvolumen beträgt 730.000 Euro.

Auch Privatinitiativen

Bei einem zweiten Förderprojekt geht es ebenfalls um einen Abriss. Ein in den 60er Jahren erbautes Haus mit Ladenlokal und Wohnung in der Röthe in Kirchveischede, in dem früher eine Metzgerei, später eine Bäckerei ansässig war und das seit geraumer Zeit leer steht, soll abgerissen werden, um den freien Blick auf das historische Fachwerkensemble mit acht denkmalgeschützten Fachwerkhäusern freizugeben. Das Land unterstützt dies mit einem Förderzuschuss in Höhe von 15.000 Euro.

Darüber hinaus wurden acht weitere Privatinitiativen gefördert, mit Fördersummen zwischen 9400 es hierbei um teure Dach- oder Fassadensanierungen an denkmalgeschützten Häusern.

