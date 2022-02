Lennestadt: Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Lennestadt. Ein 18-Jähriger ist mit seinem E-Scooter in das Visier der Polizei geraten. Der Grund: Er hatte noch keine Versicherung abgeschlossen.

Am Donnerstag (24. Februar) ist einer Streifenwagenbesatzung einen E-Scooter-Fahrer auf der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem aufgefallen, weil dieser an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen hatte.

Bei der Kontrolle gab der 18-Jährige an, noch keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen zu haben. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

