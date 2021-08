Verkehr Lennestadt: Mitfahr-App „Molly“ startet am 1. September

Altenhundem. Auf Sam folgt Molly: In Lennestadt-Altenhundem startet am 1. September das nächste Verkehrsprojekt. So funktioniert die kostenlose Mitfahr-App.

Im Rahmen der kulturellen Woche wurde am Samstag, „Molly“, die neue Mitfahr-App für Altenhundem, der Öffentlichkeit vorgestellt. Bürgermeister Tobias Puspas freute sich, erneut Lennestadt als Modellregion für innovative Verkehrsmöglichkeiten darstellen zu können. „Nach Sam, dem selbstfahrenden Bus, konnten wir auch Molly für Altenhundem gewinnen. Wir müssen beim Verkehr neue Wege gehen und Molly ist dabei eine Möglichkeit, denn wir wollen weniger Verkehr und mehr Mobilität.“

Günter Padt, Geschäftsführer des Zweckverbands Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS), stellte die App und ihre Möglichkeiten vor. Ab 1. September kann jeder die kostenlose App runterladen. Zum Einsatz kommt sie allerdings nur in Altenhundem. „Wer vom Jammertal zum Bahnhof will, wer vom Krankenhaus zur Stadthalle kommen muss, egal welche Wege innerhalb von Altenhundem zurückgelegt werden, kann die App nutzen, als Fahrer oder als Mitfahrer. Dazu muss man sich registrieren, das Angebot oder die Nachfrage einstellen und die App vermittelt die entsprechenden Möglichkeiten.“ Der Fahrer bekommt als Obolus 30 Cent pro Kilometer. „Natürlich kann auch jemand von außerhalb die App nutzen, wenn er in Altenhundem unterwegs ist.“

Landrat Theo Melcher wies in seiner Funktion als Verbandsvorsteher des ZWS darauf hin, dass das Projekt, das auf zwei Jahre angelegt ist und wissenschaftlich begleitet wird, nur funktioniert, wenn sich möglichst viele Menschen als Fahrer und Mitfahrer beteiligen. „Wir müssen Molly mit Leben füllen.“ Rund eine Million Euro kostet dieser Versuch. 713.000 Euro kamen vom Land NRW.

Zuvor waren 2600 Haushalte angeschrieben worden, um das Interesse zu ermitteln. „Rund 300, das sind 15 Prozent, haben sich zurück gemeldet“, freute sich Günter Padt. Unter diesen wurden vier Gewinner ausgelost, die ein 7-Tage-Ticket für den ZWS bekamen. Den anwesenden Gewinnern Silvia Kramer und Erhard Funke überreichte Theo Melcher das Ticket. Die anderen beiden Gewinner Sandra Born und Michael Kleinsorge bekommen dieses zu einem späteren Zeitpunkt.

„Sollte Molly erfolgreich sein“, so Günter Padt, „kann sie auf andere Städte und auch den gesamten Kreis ausgedehnt werden. Dazu muss sie allerdings in Altenhundem angenommen und genutzt werden.“

