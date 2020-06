Die Polizei sucht nach Hinweisen, nachdem ein Oldtimer in Lennestadt-Saalhausen beschädigt wurde.

Polizei Lennestadt: Motorhaube von Oldtimer in Saalhausen zerkratzt

Lennestadt. Frische Kratzspuren an seinem Oldtimer bemerkte ein Autofahrer in Lennestadt-Saalhausen am Sonntag. Auch andere Autos wurden beschädigt.

Unbekannte haben die Motorhaube eines in Saalhausen geparkten Oldtimers zerkratzt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Sonntag, nachdem er seinen Wagen von 14.25 bis 15.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Winterberger Straße abgestellt hatte, wie die Polizei Olpe berichtet.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Vermutlich entstanden die Schäden auf der Motorhaube durch einen spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zudem meldete der Besitzer, dass neben seinem Fahrzeug ein weiterer Wagen geparkt war, der auch über augenscheinlich frische Kratzspuren verfügte. Der vermeintlich geschädigte Halter wurde zwar ermittelt, konnte aber noch nicht kontaktiert werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.