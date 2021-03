Lennestadt: Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Grevenbrück. Offenbar übersah eine Autofahrerin den Motorradfahrer, als sie in den Kreisverkehr auf der B 55 einbiegen wollte. Es entstand hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 in Lennestadt-Grevenbrück am Montag ist gegen 13.35 Uhr ein 26-Jähriger verletzt worden.

Zunächst befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und beabsichtigte, in den Kreisverkehr „Kölner Straße / Zur Wilhelmshöhe“ einzufahren. Zeitgleich befand sich bereits ein 26-Jähriger mit seinem Krad dort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah die Autofahrerin bei der Einfahrt den Kradfahrer, sodass der Pkw das Motorrad an der Front touchierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 26-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im jeweils vierstelligen Eurobereich.