Lennestadt: Motorradfahrer stirbt drei Wochen nach Unfall

Lennestadt/Kreis Olpe. Schon sechs Menschen verloren in diesem Jahr auf den Straßen im Kreis ihr Leben. Ein Motorradfahrer starb jetzt drei Wochen nach seinem Unfall.

Die Polizei verzeichnet bereits den sechsten Verkehrstoten in diesem Jahr. Ein 65-jähriger Motorradfahrer, der sich am Freitag, 7. August, auf der B 55 in Lennestadt bei einem Unfall schwer verletzt hatte, ist am Samstag an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann hatte damals auf der B 55 in Fahrtrichtung Bonzel einen Lkw überholt. Nach dem Einscheren kam er nach Zeugenaussagen nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte einen Leitpfosten. Dadurch wurde das Krad instabil und der Motorradfahrer stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dies ist bereits der sechste Unfalltote in diesem Jahr.