Lennestadt: Motorradfahrer wird angefahren und verletzt

Lennestadt. Bei einem Unfall in Lennestadt-Grevenbrück ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer übersah das Krad beim Anfahren.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Lennestadt am Sonntag schwer verletzt worden. Der 54-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf der Kölner Straße in Grevenbrück unterwegs, als ein ebenfalls 54-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen am Fahrbahnrand anfuhr. Auf der Fahrspur stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, berichtet die Polizei.

Der verletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kölner Straße in beide Richtungen für etwa 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

