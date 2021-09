Lennestadt: Motorradunfall auf K 27

Lennestadt. Eine verschmutzte Fahrbahn war vermutlich der Grund für einen Motorradunfall auf der K 27 zwischen Lennestadt und Würdinghausen.

Ins Krankenhaus musste ein 32-jähriger Motorradfahrer mit seinen Verletzungen eingeliefert werden, nachdem er am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der K 27 Richtung Kirchhundem-Würdinghausen unterwegs war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er in einer Rechtskurve aufgrund der verunreinigten Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dadurch verletzte er sich. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

