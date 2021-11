Lennestadt: Musikschule jetzt Auf’m Ohl in Meggen

Lennestadt/Kirchhundem. Die Musikschule Lennestadt/Kirchhundem ist umgezogen. Das Hauptquartier ist jetzt auf dem Ohl in Meggen.

Musikanten denken anders. Für sie ist nicht das Ambiente eines Raums besonders wichtig, sie setzen andere Prioritäten. So erklärt sich die Aussage von Gesangslehrerin Christa Maria Jürgens an der Musikschule Lennestadt-Kirchhundem: „Die Akustik ist ok und die Schüler sind von den neuen Räumen ganz begeistert“, sagt die 49-Jährige.

Denn die Musikschule ist umgezogen, jedenfalls teilweise. Die bisherigen Räume in der Grundschule Altenhundem werden von der Schule selber für den Offenen Ganztag benötigt, deshalb musste für das Konservatorium ein neuer Zentralstandort her. Fündig wurden Träger und Schulleitung im Schulzentrum Auf´m Ohl in Meggen, in den früheren Computerräumen der Sekundarschule Hundem-Lenne. „Wir haben hier den Vorteil, dass die Musikschule einen eigenen Eingang und noch mehr Platz hat“, erklärt Bürgermeister Tobias Puspas bei der Vorstellung der Räume. Zudem ist der Standort ÖPNV-freundlich, es gibt ausreichend Parkplätze und durch die Nachbarschaft zur Sekundarschule sollen sich Kooperationen zum Beispiel im OGS-Bereich ergeben.

Eingang wird überdacht

Der Eingang über die Außentreppen soll in Kürze noch teilweise überdacht werden, alternativ gibt es aber auch einen barrierefreien Zugang durch den Haupteingang der früheren Anne-Frank-Schule.

Für „ein paar tausend Euro“, so Puspas wurden die sieben Räume, die alle auf einer Ebene im ersten Obergeschoss liegen, geringfügig umgebaut und saniert. Dann mussten die Möbel- bzw. Instrumentenpacker ran, um das gesamte Equipment von Altenhundem nach Meggen zu bringen.

An der Unterrichtstruktur wird sich nichts ändern, die Ausbildung bleibt dezentral. Es wird weiterhin auch am Gymnasium der Stadt und in der Sekundarschule in Kirchhundem unterrichtet.

Leitung und Verwaltung zieht mit um

Neu ist: In den Räumen in Meggen ist jetzt auch die Verwaltung und die Leitung der Musikschule untergebracht. Musikschulleiter Peter Stolz bekommt jetzt Unterstützung von Christa Maria Jürgens als seine Stellvertreterin. Die in der Region bekannte Künstlerin aus Grevenbrück unterrichtet seit 2007 in den Fächern Gesang, Stimmbildung und Vocal-Coaching. Die geförderte Stelle wurde mit Blick auf die Zukunft neu geschaffen. Denn Leiter Peter Stolz, der vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag feierte, wird im September 2022 nach dann 33 Jahren Musikschulleitung in den Ruhestand wechseln.

Alle Unterrichtsräume sollen in der nächsten Zeit noch für den Digitalunterricht vorbereitet werden. Diese Form, bei der die Schülerinnen und Schüler im Homeoffice unterrichtet werden, hatte sich in der Pandemie als machbare Alternative herausgestellt (wir berichteten) und soll auch künftig angeboten werden. Jürgens: „Es ist ein wunderbares Zusatzangebot für Musikschüler, die nicht mobil sind.“ Im Vordergrund soll aber weiterhin der Präsenzunterricht bleiben.

In der Hitliste der Musikschule gibt es keine großen Verschiebungen. Am meisten gebucht wird das Fach Gesang vor Gitarre, Klavier und Querflöte.

Infos:

Die Musikschule LennestadtKirchhundem besuchen rund 700 Instrumental- und Gesangsschüler (incl. Jekits). Es unterrichten 14 angestellte Lehrkräfte (vorwiegend in Teilzeit) und fünf Honorarkräfte.

