Lennestadt: Nach zwei Bewährungen jetzt ins Gefängnis

Lennestadt. Mit einem Küchenmesser im Rucksack erschien ein Syrer beim Lennestädter Sozialamt. Er wollte in eine andere Unterkunft.

Für Edgar Tiggemann war das Maß voll. Eine Bewährung kam für den erfahrenen Richter nicht mehr in Frage. Noch am 23. Januar dieses Jahres, nur sechs Wochen vor der jetzt angeklagten Tat, habe er den 24-Jährigen wegen Körperverletzung zu zwei Monaten auf Bewährung verurteilt und ihm klipp und klar gesagt, dass nichts mehr vorfallen dürfe: „Mit einem Dolmetscher.“ Und: Er versucht mit allen Mitteln, seine Interessen durchzusetzen.“ Wegen versuchter Nötigung verurteilte der Lennestädter Amtsrichter den Angeklagten am Donnerstag zu drei Monaten Haft ohne Bewährung.

Neuer Prozess Die Verhandlung wegen versuchter Nötigung hatte bereits schon einmal am 14. Juli stattgefunden, war jedoch ausgesetzt worden. Da der Angeklagte damals ohne Anwalt erschienen war, beschloss Richter Tiggemann ihm wegen der Gefahr, dass er ins Gefängnis muss, einen Pflichtverteidiger beizuordnen.

Am 4. März hatte der Syrer im Lennestädter Sozialamt gefordert, in eine andere Unterkunft verlegt zu werden. Als der Mitarbeiter im Rathaus dies ablehnte, zog er zweimal ein 15 Zentimeter langes Küchenmesser aus seinem Rucksack und drohte: „Wenn ich da noch mal schlafen muss, werde ich dort jemanden töten.“

Er habe dem Rathaus-Mitarbeiter das Messer gezeigt, es aber nicht auf ihn gerichtet, so der Angeklagte. Die Aussage, dass er bei einer Rückkehr in die Unterkunft jemanden umbringen würde, räumte er ein. Man habe ihm dort Schmutz ins Essen getan und ihn auf dem Weg zur Dusche verfolgt.

Unter zweifacher Bewährung

Er sei im Außendienst für die städtischen Unterkünfte tätig gewesen, so der Sozialamt-Mitarbeiter. Der Syrer habe seinen Schlüssel im Rathaus abgegeben: „Ich habe gesagt, dass wir keine andere Möglichkeit der Unterbringung haben. Drei Wochen vorher hatten wir ihm ein anderes Angebot gemacht, das wollte er aber nicht.“ Er habe sich sehr unwohl gefühlt, sagte der 57-Jährige: „Ich habe das schon ernst genommen. Er steht sehr oft unter Drogen, da weiß man nie, wie er reagiert. Wenn jemand ein Messer zieht, weiß man nie, ob etwas passiert.“ Das Messer sei in einer durchsichtigen Schutzhülle gewesen.

Bei der Tat stand der 24-Jährige unter zweifacher Bewährung. Neben der Verurteilung am 23. Januar im Amtsgericht Lennestadt hatte es bereits im Januar 2018 einen Strafbefehl über sechs Monate zur Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung gegeben. Der junge Mann wirke auf sie traumatisiert, meinte die Bewährungshelferin: „Er will unbedingt zurück nach Syrien. Er scheint einfach Papa und Mama zu brauchen.“ Mittlerweile gebe es aber gute und richtige Hilfe für ihn, auch die Sozialstunden leiste er ab. „Ich hoffe, dass er die Chance zu einer weiteren Bewährung erhält“, so die Bewährungshelferin.

Rückfallgeschwindigkeit

Dafür plädierte auch Rechtsreferendar Marian Weller als Vertreter der Staatsanwaltschaft. Die zwei Monate könnten aufgrund der neuesten positiven Erkenntnisse und der positiven Sozialprognose noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden. Verteidiger Thomas Trapp forderte eine einmonatige Bewährungsstrafe: „Er ist von sehr schlichtem Gemüt. Er verfügt nicht über die intellektuellen und kognitiven Möglichkeiten, sich hier zu integrieren. Die Unterstützung der Bewährungshilfe stabilisiert ihn sehr stark und hilft ihm, sich zurecht zu finden.“

„Der positiven Sozialprognose kann ich mich nicht anschließen. Die Vorstrafen und sein Verhalten zeigen deutlich, dass er die Regelungen, wie wir sie hier in Deutschland haben, nicht akzeptiert“, betonte Tiggemann im Urteil. Aufgrund der Rückfallgeschwindigkeit und zur Verteidigung der Rechtsordnung gebe es keine Bewährung mehr.