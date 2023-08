Lennestadt: Neuer Wachleiter ist ein alter Bekannter

Lennestadt. Wechsel an der Spitze der Polizeiwache in Lennestadt: Der neue Chef verspricht offenes Ohr für die Bürger.

Die Polizeiwache Lennestadt hat einen neuen Leiter. Erster Polizeihauptkommissar Stephan Ommer übernahm das Amt seines Vorgängers Christoph Bankstahl, der seinerseits in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Dabei ist Stephan Ommer bei der Polizei Olpe kein Unbekannter. Der gebürtige Lennestädter, wohnhaft in Meggen, verließ die Kreispolizeibehörde im Jahr 2021 als Leiter der Führungsstelle Gefahrenabwehr/Einsatz (GE) und wechselte in die Nachbarbehörde, die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis.

+++ Lesen sie auch: Warum Sparkassen und Volksbanken nur Minizinsen zahlen +++

Zurück in der Kreispolizeibehörde Olpe übernahm er offiziell zum 1. Juli jetzt die Leitung der Polizeiwache und damit die Führung der Polizeibeamtinnen und -beamten, die im Wachbereich Lennestadt eingesetzt sind. Ihm gehe es, genau wie seinem Vorgänger, natürlich um die Sicherheit der Menschen und darum, die richtigen Schwerpunkte in der polizeilichen Arbeit zu setzen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. „Es ist wichtig, stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Mitarbeitenden zu haben“, so Stephan Ommer.

Vorab war er bereits 26 Jahre für die Kreispolizeibehörde Olpe in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem auch als Dienstgruppenleiter und Pressesprecher. Alleine im Wachbereich Lennestadt versah er zwölf Jahre Dienst als Dienstgruppenleiter. „Ein neues altes Gesicht sorgt sicher für „frischen“ Wind, dennoch werden einige Bürgerinnen und Bürger auch mit einem weinenden Auge auf die Pensionierung von dem Ersten Polizeihauptkommissar und ehemaligen Wachleiter Christoph Bankstahl blicken. Er kann sich jetzt auf seinen Ruhestand und seine Familie konzentrieren“, so die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe