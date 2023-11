Lennestadt: Neunjähriger verletzt – Fahrerin betrunken

Ein Rettungswagen war am Sonntag bei einem Unfall in Halberbracht im Einsatz (Symbolfoto).

Bei einem Verkehrsunfall fuhr eine Autofahrerin gegen Leitplanke und Verkehrsschild. Ihr junger Beifahrer kam ins Kinderkrankenhaus.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 715 in Höhe Halberbracht ereignet. Eine 46-jährige Autofahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke sowie einem Verkehrszeichen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Jedoch verletzte sich ein neunjähriger Junge, der sich als Beifahrer in dem Auto befand. Dieser kam mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus.

Mehr zum Thema

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrzeugführerin. Dieser Verdacht wurde durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt. Die Polizeibeamten brachten die Fahrerin zur Polizeiwache und stellten ihren Führerschein sicher. Eine entsprechende Anzeige wurde geschrieben sowie eine angeordnete Blutprobe entnommen. An dem Fahrzeug sowie an dem Verkehrsschild und der Leitplanke entstand insgesamt ein vierstelliger Sachschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Fahrtstreifen in Fahrtrichtung Elspe gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe