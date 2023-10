Lennestadt: Nun stehen die Sieger des Dorfwettbewerbs fest

Lennestadt. Nach aufwendiger Prüfung hat die Bewertungskommission zwei der vier teilnehmenden Lennestädter Dörfer mit Gold und zwei mit Silber bewertet.

Der Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Lennestadt ist am Mittwoch mit der finalen Tagung der Bewertungskommission zu Ende gegangen. Erstmals hatte die Kommission die teilnehmenden Dörfer bzw. Ortsvorsteherbezirke in neuem Rhythmus besucht: Vier Wochen in Folge waren die Fachleute jeweils donnerstags unterwegs. Nach der abschließenden Beratung steht nur fest, wer die Stadt Lennestadt auf nächsthöherer Ebene beim Kreiswettbewerb vertritt. Bilstein und Oberelspe waren in der Gruppe der Dörfer über 500 Einwohner angetreten, Sporke/Hespecke und Theten/Germaniahütte präsentierten sich in der Gruppe der kleinen Dorfgemeinschaften unter 500 Einwohner.

Mit einem „digitalen Dorffragebogen“ hatten die Dörfer bereits im Vorfeld ihre Eigenarten, Stärken und Schwächen herausgestellt, sodass die Kommission gezielt daraufhin zusammengesetzt werden konnte. Bei den vier Dorfbesuchen hatte die jeweilige „Besuchergruppe“ die Eindrücke vertieft und die hervortretenden Besonderheiten, die aktuell laufenden und geplanten Projekte, aber auch die verbesserungswürdigen Aspekte der teilnehmenden Dörfer besser kennengelernt.

Bis zu 100 Punkte wurden vergeben – verteilt auf die Themengebiete „Wertschätzender Umgang mit Baukultur, Natur und Umwelt“ (maximal 40 Punkte), „Soziales und kulturelles Leben“ (maximal 30 Punkte) und „Nachhaltige Ziel- und Konzeptentwicklung, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur“ (maximal 20 Punkte) sowie den „Gesamteindruck und das Gesamtkonzept der Präsentation“ (maximal 10 Punkte).

Vielzahl neuer Projekte

Die genauen Ergebnisse im Detail: Bilstein wird in der Gruppe der Dörfer über 500 Einwohner mit Gold ausgezeichnet und hat sich damit für den Kreiswettbewerb im nächsten Jahr qualifiziert. Besonders beeindruckt war die Jury laut Pressemitteilung von der Vielzahl der neuen Projekte und Maßnahmen, die nicht nur die Vergangenheit des Burgdorfes, sondern auch seine Zukunft widerspiegeln. Die sehr gute Präsentation vor Ort und in der digitalen Vorbereitung hätten zum Gesamtergebnis beigetragen.

Oberelspe wird in der Gruppe der Dörfer über 500 Einwohner mit Silber ausgezeichnet. Ein besonderes Lob der Jury gilt der Dorfgemeinschaft für die jahrzehntelange Einbindung der Jugend in die ehrenamtliche Pflege des Dorfes und Umsetzung neuer Projekte, für die in Eigeninitiative Fördermöglichkeiten ausgelotet und erfolgreich Anträge gestellt werden. Ebenso erfreulich sei der erfolgreiche Generationenwechsel.

Einbeziehung des Nachwuchses

Sporke/Hespecke wird in der Gruppe der Dörfer unter 500 Einwohner mit Gold ausgezeichnet und hat sich damit für den Kreiswettbewerb im nächsten Jahr qualifiziert. Hervorzuheben ist laut Jury der Fokus auf die Förderung und Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, um deren Wohlfühlfaktor im Dorf hochzuhalten. Die enorme Eigenleistung der sehr kleinen Dorfgemeinschaft bei der Verwirklichung von großen Wünschen habe die Kommission nachhaltig beeindruckt. Theten und Germaniahütte erhalten in der Gruppe der Dörfer unter 500 Einwohner Silber. Herauszustellen seien hier die Brauchtumspflege, die Betreuung von öffentlichen Flächen wie Spielplatz und Bolzplatz sowie ökologische Impulse einer Blühwiese und eines Insektenhotels.

