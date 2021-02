Lennestadt: OGS-Betreuung für alle nimmt erst Hürde

Lennestadt. Die Eltern der Minischulen in Lennestadt sollen in einer Umfrage erklären, ob sie eine OGS-Betreuung vor Ort wünschen.

Es wäre schon eine Überraschung gewesen, wäre die Diskussion über die OGS-Betreuung an den Grundschul-Standorten im Schulausschuss nicht wieder in einer Grundsatzdebatte über die Standortstruktur geendet. SPD und Grüne favorisieren seit Jahren wenige größere, gut ausgestattete, also sogenannte privilegierte Schulen, CDU und UWG wollen lieber an dem Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ festhalten und alle acht Standorte, also auch die kleinen wie Bilstein, Oedingen oder Saalhausen erhalten. Um im Wettbewerb um die Schülerinnen und Schüler eine Chance zu haben, müssen auch die kleinen Standorte eine Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) anbieten, denn diese wird bei den Eltern immer beliebter (wir berichteten). Das hat die CDU erkannt.

Schüler wandern ab

So gab es im Veischedetal den Fall, dass zwei Kinder an einer Grundschule in Olpe angemeldet wurden, weil es am Teilstandort in Bilstein kein OGS-Angebot gibt, sondern nur am Hauptstandort Altenhundem.

Eigentlich ging es in der Diskussion zunächst nur um eine verbindliche Elternabfrage in Schulen und Kindergärten, ob die Eltern in Bilstein, Saalhausen und Grevenbrück eine kostenpflichtige OGS-Betreuung ab Schuljahr 2022/23 an diesen Standorten wünschen. In der größeren Grevenbrücker Schule ist die Einführung einer OGS noch nicht beschlossen, wird aber sehr wahrscheinlich kommen.

SPD-Fraktionschef Heinz Vollmer witterte in der Umfrage bereits den nächsten Schritt, nämlich die Einführung der OGS an den Minischulen: „Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass so was in Bilstein umsetzbar ist. Keiner wird bereit sein, nur 15 Schüler im Ganztag zu betreuen. Sie haben nur Angst, dass die Schüler nach Grevenbrück abwandern und der Standort nicht zu halten ist.“ In Bilstein eine OGS einzurichten, sei wirtschaftlicher und pädagogischer Unsinn.

Bespiel Oedingen und Maumke

Rita Balve-Epe sah das anders. Sobald das Angebot bestehe, werde es auch angenommen. Und das Beispiel an den Teilstandorten Oedingen und Maumke, wo zum Beginn dieses Schuljahres ein OGS-Angebot eingerichtet wurde, habe gezeigt, dass man mit relativ geringen Mitteln ein OGS-Angebot schaffen könne. „Bei einem positiven Ergebnis sollte die OGS zum Schuljahr 2022/23 eingeführt werden.“

Die SPD lehnt die standortbezogene Elternumfrage ab. Dies sei „eine Krücke“, so Heinz Vollmer. Christa Orth-Sauer (Grüne) interessiert das Ergebnis. Sie stimmte dem Antrag der CDU zu und auch Jürgen Ohm (UWG) sah darin kein Problem.