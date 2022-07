Lennestadt: Ohne Führerschein unterwegs - Alkohol getrunken

Lennestadt. Polizeibeamte haben eine 37-Jährige angehalten. Er war ohne Führerschein unterwegs – und hatte getrunken. Wert von mehr als 1,2 Promille.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend (25. Juli) gegen 20:50 Uhr auf der Schmallenberger Straße in Kickenbach haben Polizeibeamte eine 37-Jährige angehalten und kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass die Frau nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die 37-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige und untersagten ihr das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

