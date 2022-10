Lennestadt: Paradiesvögel starten „Fahrt ins Blaue“

Herbstzeit ist Fahrtenzeit. Freitags wird der Bahnhof in Altenhundem zur Startrampe für Clubtouren und Treffpunkt für die schrägsten Typen.

Der Bahnhof am Rothaarsteig in Altenhundem ist in diesen Wochen wieder Startrampe für Clubtouren aller Art. Am Freitagmorgen machte sich eine besonders „adrette“ Truppe auf dem Weg, um sich am Wochenende irgendwo vom „Alltagsstress „zu erholen“. Die „Paradiesvögel“ aus dem Veischedetal hatten dafür ihre besten bzw. buntesten Anzüge aus dem Schrank geholt. Bleibt die Frage: Wo soll´s in diesem schrägen Outfit denn nun hingehen? „Wissen wir selber nicht“, tönte es aus der bunten Kegeltruppe. Denn nur Tourmanager Laslo Schnütgen (links) kannte das Ziel der „Fahrt ins Blaue“. Diese wird sicherlich keine Fahrradtour sein und auch ein Wandertrip ist eher unwahrscheinlich. Der Name des Kegelclubs liefert immerhin einen vagen Hinweis. Der Club heißt: „In die Masse“.

