Lennestadt: Partygäste werfen Pflastersteine auf Polizisten

Lennestadt. Aggressive Partygäste sind in Lennestadt festgenommen worden. Sie griffen Polizisten mit Tritten und Kopfstößen an und warfen Pflastersteine.

Partygäste sind in Lennestadt am Wochenende festgenommen worden, weil sie Polizisten angriffen. Unter anderem warfen sie mit einem Pflasterstein nach den Einsatzkräften, berichtet die Polizei Olpe am Montag. Die 28 und 29 Jahre alten Männer blieben über Nacht in Gewahrsam.

Die Polizei war am Samstag gegen 21.40 Uhr wegen einer Ruhestörung zu der Feier in der Straße Wiesenkamp in Altenhundem alarmiert worden. Ein Teil der Feiernden reagierten nach Polizeiangaben bereits aggressiv, als die Beamten sie zur Ruhe ermahnten.

Gegen 23.15 Uhr riefen Nachbarn erneut die Polizei. Dieses Mal sollen die beiden Männer noch aggressiver geworden sein. Sie bedrohten und beleidigten die Polizisten, die Unterstützungskräfte und auch einen Diensthund anfordern mussten. Als die beiden Männer mit dem Pflasterstein warfen, wurden sie festgenommen.

Auf der Fahrt im Streifenwagen als auch auf der Polizeiwache zeigten sie sich weiter uneinsichtig. Einer von ihnen versuchte permanent, die Beamten durch Tritte und Kopfstöße zu verletzten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden den Beschuldigten Blutproben entnommen. Die Polizisten schrieben Anzeigen. Sie verblieben alle dienstfähig.

