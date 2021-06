Lennestadt: Photovoltaik an Dach und Fassade der Schule

Lennestadt/Elspe. Die 30 Jahre alte Heizungsanlage an der Oene-Tal Grundschule in Elspe wird erneuert. Ein Blockheizkraft wäre aber unwirtschaftlich.

Insgesamt fünf Projekte zum aktiven Klimaschutz auf lokaler Ebene stehen auf der kurzfristigen Agenda der Stadtverwaltung Lennestadt, die gemeinsam mit dem Partner Westenergie umgesetzt werden. Nach der Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Grundschulen Meggen und Saalhausen (wir berichteten) steht Paul Kleffmann als zuständiger Bereichsleiter Hochbau nun mit dem nächsten Projekt in den Startlöchern: „Mit dem Ende der Heizperiode starten wir die Erneuerung der 30 Jahre alten Heizungsanlage an der Oene-Tal Grundschule in Elspe. Die Erneuerung der Kesselanlage ist mit einer erheblichen Reduzierung der Leistung unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit durchgeführten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäude verbunden.“

Im Rahmen der von Westenergie geförderten Machbarkeitsstudie seien auch der Einsatz von alternativen Biobrennstoffen und der Einbau eines Blockheizkraftwerkes untersucht worden, so Kleffmann weiter: „Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sind diese Lösungen nicht wirtschaftlich. Unabhängig von der Sanierung der Heizung ist es in diesem Fall sinnvoller, in naher Zukunft im Rahmen weiterer Sanierungsmaßnahmen an Dach und Fassade eine Photovoltaikanlage zu installieren.“

Weniger Wartungsarbeiten

Achim Loos, Kommunalmanager Westenergie AG, und Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas schauten sich mit Paul Kleffmann die bisherige Heizungsanlage an. „Mit der Umrüstung und Dank dem Engagement der Westenergie AG verbessert sich die Amortisierungszeit. Wir sparen Personal, haben weniger Wartungsarbeiten“, freut sich Bürgermeister Puspas auf das Projekt und die Unterstützung des Versorgers.

Achim Loos: „Schön, dass die Planungen erfolgt sind. Auch optisch wird sich hier einiges verändern. Für die neue Anlage wird wesentlich weniger Material benötigt.“

Unter Einbeziehung der Bürgerschaft und der Wirtschaft wurde im Jahr 2017 das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ für die Stadt Lennestadt vorgelegt. Es enthält Ziele und Maßnahmen für verschiedene Handlungsfelder, die einen Beitrag zur Senkung der schädlichen Treibhausgasemissionen leisten.

