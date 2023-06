Lennestadt: Pkw landet nach Unfall in Gartenhütte

Halberbracht. Pkw-Fahrer will in Halberbracht einen Auffahrunfall vermeiden. Das Ausweichmanöver misslingt völlig. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (27. Juni) gegen 15.45 Uhr auf der Halberbrachter Straße (L 715) ereignet. Dabei befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Meggen. Vor ihm wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in die Straße „Im Hölzchen“abzubiegen. Dafür bremste er sein Fahrzeug leicht ab. Der 26-Jährige wollte eine Kollision verhindern, wich auf den Gehweg aus und kollidierte dennoch mit der Fahrzeugseite des Pkw vor ihm.

Dabei verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Auto, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und anschließend in eine Gartenhütte, in der schließlich sein Wagen stehen blieb. Beide Pkw-Fahrer wurden durch die Kollision verletzt, lehnten jedoch eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils fünfstelligen, an der Hütte im vierstelligen und an dem Schild im dreistelligen Eurobereich.

