Lennestadt: Planungen für neuen Waldfriedhof abgeschlossen

Altenhundem. Schon Anfang nächsten Jahres sollen die ersten Bestattungen auf dem Waldfriedhof in Altenhundem möglich sein.

Das Erzbischöfliche Generalvikariat in Paderborn hat am Wochenende grünes Licht gegeben. Wenn die Bezirksregierung Arnsberg nun ebenfalls seine Zustimmung gibt, könnte aus der Idee eines Waldfriedhofes auf dem MK Geländes Anfang kommenden Jahres Realität werden. Die Aussichten dafür sind gut.

Die Idee, den bestehenden Friedhof der Patres von Maria Königin um einen Waldfriedhof zu erweitern, hatten der ehemalige MK-Schulleiter Berthold Schleime und Ex- Deutsch- und Kunstlehrer Michael Brüseken, heute beide im Trägerverein Maria Königin tätig, schon vor einiger Zeit. „Ich habe damals bei der Entwicklung der Stele für die Sternenkinder in Altenhundem mitgewirkt und gesehen, welchen Zuspruch dieses erfahren hat“, so Michael Brüseken. Das motivierte ihn, auch die Idee eines Waldfriedhofs in Angriff zu nehmen.

Konzept passt auf den Klosterberg

„Wir fanden, das passt gut in das Konzept vor Ort“, so Hans-Gerd Mummel, Vorsitzender des MK-Trägervereins, „Doch wir selber können keinen Friedhof betreiben, sondern nur das Gelände zur Verfügung stellen. Aber wir konnten den pastoralen Raum Lennestadt als Träger gewinnen.“

„Auf dem Waldfriedhof ist eine naturnahe, aber nicht anonyme Beerdigung vorgesehen. Es gibt für jeden Verstorbenen einen sichtbaren Bestattungsort“, erklärt Pfarrer Christoph Guntermann. Als Monopolfriedhof ist der Friedhof unter Einhaltung der Friedhofsordnung für jede Glaubensrichtung zugänglich. Verabschiedungen können auch in dem benachbarten Waldforum oder auf dem bestehenden zentralen Platz des MK-Friedhofes stattfinden. „Natürlich ist auch die Kirche hier vor Ort für einen Gottesdienst offen.“

Rund 8200 Quadratmeter umfasst der geplante Waldfriedhof. Foto: Barbara Sander-Graetz

Stele oder Baumscheibe

An deren Wurzeln der Bäume werden zwischen sechs und acht Bio-Urnen, die auf einem Waldfriedhof verwendet werden, mit der Asche der Verstorbenen beigesetzt. „Wir überlegen“, beschreibt Heribert Werthmann, Geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands der Kirchengemeinde St. Agatha Altenhundem, die weitere Planungen, „ob wir die Namen mit Daten auf einer Stele anbringen oder Baumscheiben stapeln und am Rand die Daten anbringen.“ Auf jeden Fall sollten weder eine Kerze aufgestellt - Brandgefahr - noch Blumen hinterlegt werden. „Die Pflege der Gräber übernimmt der Wald.“

Zurzeit wird das Gelände hergerichtet. Aus Totholz wird ein Zaun errichtet, der das Areal umschließt. „Nur in Richtung Bushaltestelle müssen wir aus Gründen der Verkehrssicherheit einen stabilen Zaun errichten“, ergänzt Hans-Gerd Mummel. Die Wegeführung muss ebenfalls noch errichtet werden.

148 Bäume für Bestattungen Der Waldfriedhof umfasst rund 8200 Quadratmeter. An 148 Bäumen, hauptsächlich Eichen, aber auch Buchen, werden die Bestattungen durchgeführt. Die Liegezeit beträgt 15 Jahre. Der Friedhof wird in Abschnitte eingeteilt. Im jeweiligen Abschnitt kann man einen Baum für die Bestattung auswählen. Verstorbene, auch außerhalb des pastoralen Raums Lennestadt und Kirchhundem, können hier beigesetzt werden.

Behindertengerecht

„Die Wege sollen innerhalb der kommenden Jahre auch für Rollatoren nutzbar sein. Außerdem wollen wir eine eigene Zuwegung und Parkplätze, auch behindertengerecht, anlegen“, ergänzt Heribert Werthmann. „Wie schon auf dem Stein des vorhandenen Friedhofes steht ‚Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen` kommen nun eine neue Art der Wohnungen hinzu“, so Werthmann.