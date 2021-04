Lennestadt: Polizei sucht nach Unfall roten Audi oder BMW

In Lennestadt kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Lennestadt. Auf der Hagener Straße in Lennestadt kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Hinweise.

Am Samstagmorgen (24. April) ereignete sich an der Hagener Straße in Lennestadt ein Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Das teilt die Polizei Olpe mit.

Eine Zeugin hatte gegen 3.30 Uhr zunächst das Aufheulen eines Motors und dann einen Knall gehört. Bei der Nachschau stellte sie ein rotes, quer auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug fest. Nach ihren Angaben war es offensichtlich in einen parkenden PKW geschleudert.

Unmittelbar danach sei der PKW in Richtung Meggen davon gefahren. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf einen beschädigten roten BMW oder Audi, dessen Fahrer vermutlich nicht älter als 35 Jahre alt ist. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter 02761-9269-0.