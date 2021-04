Lennestadt: Polizei sucht Zeugen nach Streit unter Fahrern

Saalhausen. Der Fahrer eines Abschleppwagens soll einen Autofahrer am Dienstag in Saalhausen attackiert haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Abschleppwagen-Fahrer kam es am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in Saalhausen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Abschleppwagen-Fahrer auf der Winterberger Straße in Höhe des Abzweiges „Auerhahnstraße“ körperlich übergriffig geworden sein.

Die Polizei sucht für die Klärung des Sachverhaltes Zeugen. In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise darauf, dass der Vorfall von einem Zeugen, der circa 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein soll, beobachtet wurde. Dieser fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand einen schwarzen Pkw der Marke Kia und soll sich im Anschluss noch mit dem Fahrer des Abschleppwagens unterhalten haben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass eine junge Frau, die an einer angrenzenden Bushaltestelle gestanden haben soll, den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte. Hinter dem Abschleppwagen soll sich weiterhin ein Linienbus befunden haben, dessen Fahrer ebenfalls Zeuge des Vorfalls geworden sein könnte.

Die gesuchten Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lennestadt unter der Telefonnummer 02761/ 9269-5200 oder direkt mit dem Verkehrskommissariat (Durchwahl: -4130) in Verbindung zu setzen.