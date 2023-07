Lennestadt: Radfahrer bei Sturz im Wald schwer verletzt

Altenhundem. Die Abendrunde mit dem Rad endete für einen Radfahrer in Lennestadt im Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Fahrradfahrer in der Weiste, dem Waldgebiet zwischen dem Ortsteil Jammertal und dem Aussichtsturm „Hohe Bracht“. Nach Angaben der Polizei fuhr der 59-jährige Radfahrer auf einem Forstwirtschaftsweg bergab und geriet dabei in in eine Regenrinne. Der Mann stürzte und verletzte sich unter anderem am Bein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

