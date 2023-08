Lennestadt: Radfahrer bei Unfall auf B 55 schwer verletzt

Die Polizei hat die Unfallstelle am Fußgängerüberweg in Trockenbrück markiert. Die B 55 war in beide Richtungen mehr als eine Stunde lang voll gesperrt.

Lennestadt. Beim Versuch, die B 55 in Trockenbrück zu überqueren, wird ein 65-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 55 in Lennestadt-Trockenbrück. Nach Angaben der Polizei in Olpe wollte ein 65-jähriger E-Bikefahrer, unterwegs in Richtung Elspe, die Straße im Bereich des beampelten Fußgängerüberwegs auf die andere Straßenseite überqueren. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, unterwegs in Richtung Grevenbrück, sah dies zu spät.

Trotz Vollbremsung kam es im Bereich des Fußgängerüberwegs zum Zusammenstoß. „Der Radfahrer wurde vom Pkw aufgeladen und stürzte zu Boden“, so die Polizei. Dabei wurde er schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus in Altenhundem gebracht.

An diesem Überweg geschah der Unfall. Wie die Ampeln zum Zeitpunkt des Unfalls geschaltet waren, ist nicht bekannt. Foto: Volker Eberts / WP

Die B 55 war während der Erstversorgung des Radfahrers und der Unfallaufnahme durch die Polizei in beide Richtungen mehr als eine Stunde lang voll gesperrt. Während des dichten Feierabendverkehrs kam es zu langen Rückstaus in alle Richtungen. Der Fahrzeugführer des Pkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, so die Polizei.

