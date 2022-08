Lennestadt: Radfahrer stürzen - Hubschrauber im Einsatz

Lennestadt. Zwei Radfahrer sind am Mittwoch bei Burbecke schwer gestürzt, weil ein Zauntor auf einem Waldweg lag.

Ein Unfall mit zwei verletzten Radfahrern hat sich am Mittwoch, 3. August, gegen 18.45 Uhr auf einem Waldweg in Höhe der Antoniusstraße in Burbecke ereignet. Dabei befuhr eine Gruppe von vier Fahrradfahrern den abschüssigen Waldweg. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Schäfer an der Örtlichkeit einen Weidezaun geöffnet, um seine Schafe von dem Waldstück zu locken. Dafür hatte er das Zauntor auf den Waldweg gelegt. Die Fahrradfahrer nahmen dieses nicht wahr, sodass zwei von ihnen darüber fuhren und stürzten.

Ein 68-Jähriger verletzte sich dabei so stark, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Zudem wurde ein 60-Jähriger leicht verletzt. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

