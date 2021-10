Lennestadt: Randalierer auf Marktplatz verletzt Polizisten

Lennestadt. Ein 20-Jähriger hat sich in Lennestadt dagegen gewahrt, in Gewahrsam zu kommen. Dabei verletzte er zwei Polizisten unter anderem durch Schläge.

Bei einem Einsatz in Lennestadt sind am Freitag zwei Polizisten verletzt worden, die allerdings dienstfähig blieben. Sie wollten gegen 12 Uhr einen Randalierer auf dem Marktplatz in Altenhundem in Gewahrsam nehmen, der die Einsatzkräfte daraufhin schlug, berichtet die Polizei Olpe.

Zunächst erteilten sie dem 20-Jährigen einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Dann holte er aber Flaschen und Müll aus einem Mülleimer und warf diese zu Boden. Nach Polizeiangaben wurde er immer aggressiver und beleidigte die Beamten – ein 25 Jahre alter Mann und eine 24 Jahre alte Frau –, so dass sie ihn zur Polizeiwache bringen wollte, um eine Gefährdung von Passanten zu verhindern.

Der Randalierer wurde auf Anordnung eines Gerichts in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte schrieben eine Anzeige.

