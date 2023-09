Lennestadt: Ratsmitglied Stefan Volpert kein „Linker“ mehr

Lennestadt. Stefan Volpert, bisher für „Die Linke“ im Lennestädter Stadtrat, ist aus der Partei ausgetreten. Was dies für den Stadtrat bedeutet.

Stefan Volpert, der für die Partei „Die Linke“ im Lennestädter Stadtparlament sitzt, ist jetzt parteilos. Bürgermeister Tobias Puspas informierte eingangs der Ratssitzung am Mittwoch, dass der 58-Jährige aus der Partei aufgetreten sei und der Stadtverordnetenversammlung nun als parteiloses Ratsmitglied angehört.

Der Landwirt, seit einigen Tagen wohnhaft in Altenhundem, sagte zu seinem Parteiaustritt auf Anfrage unserer Zeitung, er werde vorerst als parteiloses Mitglied die Interessen der Lennestädter Bürgerinnen und Bürger im Rat weiter vertreten und „sich dort weiterhin engagiert für eine sozialökologische Politik mit wahrnehmbarer Stimme einsetzen.“

+++ Lesen Sie auch: Kartoffelmarkt in Grevenbrück - Das sind die Highlights +++

Sein Parteiaustritt sei ausschließlich seine persönliche Entscheidung gewesen, es habe keine Reibereien mit der Partei gegeben, die zum Austritt geführt haben. Dennoch wäre es für ihn zuletzt schwer zu ertragen gewesen, weiterhin überzeugtes Mitglied einer Partei zu sein, die sich vorrangig mit sich selbst beschäftigt und die mit dem populärsten linken „Zugpferd“, Sahra Wagenknecht, aus seiner Sicht mehr als unpassend umginge.

Er selbst hätte sich bewusst an diesen unproduktiven Lager- und Strömungsdebatten nie beteiligt. Er sei jedoch fest davon überzeugt, dass sich aktuell mehr denn je eine starke und überlebensfähige linke Partei in Deutschland formieren müsse, weil der sozialpolitische Blickwinkel aller Parteien – auch die des linken Spektrums - mittlerweile sehr getrübt sei. Das Parteiensystem befinde sich in einer Krise. Wählerinnen und Wähler würden leider eine wachsende – aus seiner Sicht jedoch verständliche- Skepsis gegenüber Demokratien entwickeln. Aus diesem Grunde sei es zu begrüßen, dass es immer mehr Basisbewegungen gäbe, die die Politiker „fordern und vor sich hertreiben.“

Volpert hatte erst im Juli 2020 den Ortsverein Lennestadt-Kirchhundem der Linken, der einzigen Organisation der Partei unterhalb des Kreisverbandes Olpe, mitgegründet. Die Partei erreichte bei der Kommunalwahl 2020 1,95 Stimmen und holte damit ein Mandat im Stadtrat, das von Listenkandidat Volpert ausgeübt wird.

Die Sprecherin des Ortsvereins Lennestadt-Kirchhundem der Linken, Gabriele Granrath, wollte den Parteiaustritt Volperts nicht kommentieren, weil sie mit ihm noch nicht gesprochen habe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe