Altpapier kann auf dem Schützenplatz in Lennestadt-Elspe nicht länger entsorgt werden.

Müll Lennestadt: Schützenverein baut Papiercontainer in Elspe ab

Elspe. Auf dem Schützenplatz in Lennestadt-Elspe kann kein Altpapier mehr entsorgt werden. Warum der Schützenverein diesen Entschluss gefasst hat.

Die drei Papiercontainer auf dem Schützenplatz in Elspe stehen ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. „Leider wurden in letzter Zeit mehrfach Unrat unsachgemäß neben dem Container oder das Papier nicht ordnungsgemäß im Container entladen“, teilt der Schützenverein mit. Der Aufwand für die richtige Entsorgung und die Säuberung des Platzes hätte in keinem Verhältnis zu der ohnehin gesunkenen Vergütung gestanden.

Zudem sei sich der Verein über die Lärmbelästigung der Nachbarschaft durch den Betrieb der Container bewusst. Geschäftsführer Maximilian Ellinger erklärt: „Leider war dieser Schritt unausweichlich. Auch wenn die Container sich großer Beliebtheit erfreut haben“. Der Schützenverein bittet von Papierabladungen abzusehen.

Auch der FC Finnentrop hatte sich an seinen Altpapiercontainern zuletzt wiederholt über wilde Müllkippen beklagt und einen Abbau der Container in Erwägung gezogen.