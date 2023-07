Lennestadt: Schulorchester verabschiedet langjährigen Leiter

Alle Register gezogen: Schüler musizieren beim Schulkonzert am GymSL.

Altenhundem. Eberhard Schuhen gab nach 35 Jahren als Musiklehrer den Taktstock des Schulorchesters an Robin Fuchs weiter.

Einen emotionalen Abend erlebten sowohl Schüler als auch Lehrkräfte und Eltern, welche sich zum diesjährigen Schulkonzert des Gymnasiums der Stadt Lennestadt im Forum der Schule eingefunden hatten. Da wären zuerst die Stückauswahl und die musikalische Darbietung. Bereits der erste Programmpunkt – der Schulchor in Kombination mit der Musiktheaterklasse – ging unter die Haut, als die Sänger unter der Leitung von Christa Jürgens und Michael Nathen einen ersten Vorgeschmack auf das im August stattfindende Musical „Die Kinder des Monsieu Mathieu“ gaben. Unter anderem überzeugte das innige „La Nuit“ mit der jungen Solosängerin Mia Radtke das Publikum in kürzester Zeit davon, dass sich ein Besuch lohnen wird.

Und auch die Chorklassen unter der Leitung von Marjut Bachhausen schlugen eher sentimentale Töne an. Nach dem verletzlichen Song „Someone Like You“ von Adele, welcher von der Chorklasse 6 und insbesondere den Solistinnen Jette Seidenstücker und Ellen Bette dargeboten wurde, präsentierten die Sängerinnen des Pausenchors den einem Treueschwur gleichkommenden Song „I Will Follow Him“, bekannt aus dem Musical „Sister Act“. Einen besonderen Applaus verdiente sich anschließend Martin Schulte aus der fünften Klasse für einen virtuosen Vortrag des ersten Satzes aus Mozarts Klaviersonate Nr. 16.

Mit dem Stück „Du hast angefangen“ und dem Klassiker „The Lion Sleeps Tonight“ schlug die Chorklasse 5 einerseits nachdenkliche und moralische, andererseits selbstbewusste und schwingungsvolle Töne an. Das Finale des ersten Konzertteils – des „Chorteils“ – bildete eine gemeinsame Aufführung aller Sängerinnen der Unterstufe. Und auch hier stand ein gefühlvolles Werk auf der Tagesordnung – diesmal aus dem Bereich der Filmmusik. Wie sonst lässt sich „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“ beschreiben, das die Schüler mit großer Überzeugung sangen?

Im Vordergrund der zweiten Hälfte stand die Schulband, welche vorwiegend aus Schülern und Schülerinnen der Q2 (12) bestand und ihren letzten regulären Auftritt bestritt. Doch wo ein Ende ist, gibt es oft auch Neuanfänge: Beim Premierenauftritt der etwas jüngeren „Schulband 2.0“ bewiesen die Musizierenden in selbstbewusster Haltung, dass sie durchaus in die Fußstapfen der „Größeren“ treten können. Mit den Songs „Seven Nation Army“ und „Basket Case“ bewiesen sie, dass die Bandarbeit am GymSL noch lange kein Ende gefunden hat.

Den Höhepunkt des Konzertes bildete der Auftritt des Schulorchesters. Dieses wurde letztmalig von Musiklehrer Eberhard Schuhen geleitet. Nach 35 Jahren Tätigkeit an der Schule, mit der viele Auftritte des Schulorchesters einhergehen, reichte Eberhard Schuhen den Taktstock weiter an Robin Fuchs.

