Lennestadt: Schweißroboter in Metallbetrieb löst Brand aus

Meggen. Ein Schweißroboter in einem Metallbetrieb in Meggen fängt Feuer. Die Ursache ist noch nicht ermittelt.

Ein brennender Schweißroboter im Werk I der Firma Heinrichs in der Walzwerkstraße in Meggen hielt am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Lennestadt in Atem. Gegen 14 Uhr war in einer geschlossenen, ca. vier mal zehn Meter großen Schweißkabine ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter versuchten den Brand zunächst selber zu löschen, bis ihnen die Feuerwehr zur Hilfe kam. Die Wehr ging anschließend unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Zuletzt wurde die verrauchte Fertigungshalle mit drei Lüftern von den Rauchschwaden befreit.

Ein brennender Schweißroboter in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Walzwerkstraße hält am Dienstag die Feuerwehr in Atem. Foto: Volker Eberts / WP

Laut Polizei gab es keine verletzten Personen. Drei Mitarbeiter wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Malteser Hilfsdienst und Polizei 28 Feuerwehrleute aus Meggen (12), Altenhundem (12) und Saalhausen (4). Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Feuerwehr vermutet technische Gründe.

