Lennestadt: Sechsjähriger Fahrradfahrer übersieht Auto

Lennestadt. Ein Junge hat mit seinem Fahrrad in Lennestadt einen geparkten Pkw übersehen. Das Kind kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte.

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Sechsjährigen hat sich am Mittwoch (15. März 2022) gegen 15.30 Uhr in der Fußgängerpassage in der Straße „In den Höfen“ in Altenhundem ereignet. Dabei befuhr ein Junge mit seinem Fahrrad die Straße. Wahrscheinlich übersah er einen dort geparkten Pkw. Das Kind kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte.

Der 6-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

