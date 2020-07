Lennestadt: Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein

Altenhundem. Eine 85-jährige Dame ließ einen Betrüger in die Wohnung, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab: Jetzt sind Geld und Wertgegenstände weg.

Mit einem fiesen Trickbetrug haben unbekannte Täter aus einer Wohnung in der Straße „Am Rathaus“ in Altenhundem gestern (29. Juli) gegen 13.30 Uhr mehrere Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Zunächst klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 85-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus.

Er gab an, er wolle die Wasserhähne der Wohnung kontrollieren. Die Geschädigte ließ ihn eintreten und begleitete ihn zunächst in die Küche, dann in das Badezimmer. Als die Geschädigte sowohl den Wasserhahn des Waschbeckens als auch den Duschhahn auf Anweisung aufdrehte, betrat vermutlich ein weiterer Täter die Wohnung. Dieser durchsuchte offenbar in ihrem Schlafzimmer mehrere Schränke und entwendete Schmuck sowie Bargeld.

Den angeblichen Mitarbeiter beschrieb die 85-Jährige folgendermaßen: ca. 170 cm 178 cm groß, Schnurrbart an der Oberlippe, Bekleidung: dunkles T-Shirt, dunkle Dreiviertelhosen. In der Vergangenheit haben sich bereits mehrfach Trickbetrüger mit dieser Masche Zugang zu Wohnungen verschafft und daraus Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet.

Tipps der Polizei:

Daher hat die Polizei NRW Tipps und Verhaltenshinweise erarbeitet, um - vor allem Senioren - vor Trickbetrügern zu warnen:

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster).

Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie die Türsprechanlage.

Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst Hilfe anzufordern oder das gewünschte (Schreibzeug, Wasser) holen zugehen. Lassen Sie dabei die Haus-/Wohnungstür geschlossen.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie sie zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.